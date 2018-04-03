Суд над активістом Бубенчиком: на засідання прийшли депутати

У вівторок, 3 квітня, на Львівщині затримали активіста Івана Бубенчика. Його доправили до Києва, де ввечері суд обирав йому запобіжний захід

До зали суду прийшли депутати, у тому числі від "Об’єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв та Ірина Подоляк, а також самовисуванець Володимир Парасюк. Вони готові взяти Івана Бубенчука на поруки.

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Варто зазначити, що під час засідання Верховної Ради депутати заблокували трибуну парламенту, вимагаючи пояснення від генпрокурора Луценка та міністра внутрішніх справ Авакова по цій справі.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.