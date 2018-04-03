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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Справа активіста Бубенчика: нардепи заблокували трибуну Ради, вимагають звіту Луценка та Авакова

3523 Читать новость на русском
Іван Бубенчик
Іван Бубенчик / Bird In Flight

У вівторок, 3 квітня, на Львівщині затримали активіста Івана Бубенчика. Правоохоронці звинувачують його у вбивстві двох "беркутівців" під час Революції Гідності. Депутати вимагають звіту від генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова по цій справі.

Після того, як стало відомо про затримання Івана Бубенчка, та що Генпрокуратура доставила його до Києва, де у суді вимагає для нього запобіжний захід у вигляді арешту, заступник голови фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв закликав, щоб Юрій Луценко та Арсен Аваков дали пояснення щодо розслідування у цій справі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Я пропоную парламенту негайно викликати до нас генерального прокурора України і міністра внутрішніх справ, щоб вони пояснили нам і суспільству, що відбувається, і чому таким чином вони бачать сьогодні правосуддя", – заявив Єгор Соболев.

Після виступу народного депутата частина колег з його фракції на чолі з керівником фракції Олегом Березюком, а також віце-спікером Оксаною Сироїд, заблокували трибуну парламенту.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини політики Іван Бубенчик Новини України Верховна Рада Самопоміч Юрій Луценко Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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