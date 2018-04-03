Дело активиста Бубенчика: нардепы заблокировали трибуну Рады, требуют отчета Луценко и Авакова

Во вторник, 3 апреля, на Львовщине задержали активиста Ивана Бубенчика. Правоохранители обвиняют его в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства. Депутаты требуют отчета от генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова по этому делу.

После того, как стало известно о задержании Ивана Бубенчка, и что Генпрокуратура доставила его в Киев, где в суде требует для него меру пресечения в виде ареста, заместитель председателя фракции "Самопомич" Егор Соболев призвал, чтобы Юрий Луценко и Арсен Аваков дали объяснения относительно расследования по этому делу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Я предлагаю парламенту немедленно вызвать к нам генерального прокурора Украины и министра внутренних дел, чтобы они объяснили нам и обществу, что происходит, и почему таким образом они видят сегодня правосудие", – заявил Егор Соболев.

После выступления народного депутата часть коллег из его фракции во главе с руководителем фракции Олегом Березюком, а также вице-спикером Оксаной Сыроид заблокировали трибуну парламента.

Кто такой Иван Бубенчик? Был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.