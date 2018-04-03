Суд над активистом Бубенчиком: на заседание пришли депутаты

Во вторник, 3 апреля, на Львовщине задержали активиста Ивана Бубенчика. Его доставили в Киев, где вечером суд избирал ему меру пресечения

В зал суда пришли депутаты, в том числе от «Объединения «Самопомич» Егор Соболев и Ирина Подоляк, а также самовыдвиженец Владимир Парасюк. Они готовы взять Ивана Бубенчука на поруки.

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Стоит отметить, что во время заседания Верховной Рады депутаты заблокировали трибуну парламента, требуя объяснения от генпрокурора юрия Луценко и министра внутренних дел Авакова по этому делу.

Кто такой Иван Бубенчик? Был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.