Суд над евромайдановцем Бубенчиком отложили на неопределенный срок

Вечером 3 апреля в Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

3 апреля Ивана Бубенчика задержали на Львовщине.

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В ГПУ сообщили, что активисту Евромайдана объявили о подозрении в совершении убийств двух правоохранителей и одного покушения на убийство 20 февраля 2014 года на Майдане.

Заседание Печерского суда началось около 21:00 вечером во вторник.

Вскоре после начала заседания сторона защиты объявила отвод судьи, заявив, что 3 часов, которые им дали для ознакомления с делом, совершенно недостаточно.

После чего судья объявил о перерыве в заседании на неопределенный срок.

Как информирует "Радио Свобода", распределение судьи, который будет рассматривать отвод, будет происходить уже в среду, 4 апреля.

Поддержать Ивана Бубенчика в суд пришло сразу несколько народных депутатов: Владимир Парасюк, Егор Соболев, Семен Семенченко и Олег Петренко. На заседание также пришла исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кто такой Иван Бубенчик?

Он был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.



По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.