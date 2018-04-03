23:27
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Суд над евромайдановцем Бубенчиком отложили на неопределенный срок

19 Читати новину українською
Иван Бубенчик
Иван Бубенчик / УНИАН

Вечером 3 апреля в Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

3 апреля Ивана Бубенчика задержали на Львовщине.

Читайте также: Задержание активиста Майдана Бубенчика: журналист заявил о нарушении закона

В ГПУ сообщили, что активисту Евромайдана объявили о подозрении в совершении убийств двух правоохранителей и одного покушения на убийство 20 февраля 2014 года на Майдане.

Заседание Печерского суда началось около 21:00 вечером во вторник.

Вскоре после начала заседания сторона защиты объявила отвод судьи, заявив, что 3 часов, которые им дали для ознакомления с делом, совершенно недостаточно.

После чего судья объявил о перерыве в заседании на неопределенный срок.

Как информирует "Радио Свобода", распределение судьи, который будет рассматривать отвод, будет происходить уже в среду, 4 апреля.

Поддержать Ивана Бубенчика в суд пришло сразу несколько народных депутатов: Владимир Парасюк, Егор Соболев, Семен Семенченко и Олег Петренко. На заседание также пришла исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кто такой Иван Бубенчик?
Он был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.

По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Новости Украины Печерский суд Киева Расследования Евромайдан Иван Бубенчик Судьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Схема привласнення грошей: як Інститут раку витратив 10 мільйонів гривень
сегодня, 23:17 Схема привласнення грошей: як Інститут раку витратив 10 мільйонів гривень
Олександра Устінова 14
Главные новости 3 апреля: задержание Бубенчика, договоренности о миротворцах на Донбассе
сегодня, 22:33 Главные новости 3 апреля: задержание Бубенчика, договоренности о миротворцах на Донбассе
74
Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
сегодня, 22:00 Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
Наталія Лебідь 138
Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона
сегодня, 21:21 Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона
Наталя Сколоздра 432
Фестивали за границей 2018: горячая подборка из Европы и США
сегодня, 20:15 Фестивали за границей 2018: горячая подборка из Европы и США
Настя Сукач 85
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Как освобождали Умерова и Чийгоза и какую цену им пришлось заплатить за свою свободу
 25 октября 2017 , 22:06
"Национальные дружины" – бандитские формирования, которые вредят правопорядку, – полиция
 16 февраля , 20:54
Кириллица – как РПЦ, – экс-нардеп объяснил, почему надо переходить на латиницу
 4 апреля , 11:49
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук