Дело Бубенчика: ГПУ выдвинула новые обвинения активисту

В Департаменте специальных расследований ГПУ сообщили подозреваемому Ивану Бубенчику о замене ранее сообщенного подозрения.

По данным ГПУ, отныне Иван Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения осуществила заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская. Сделала она это в присутствии адвокатов активиста.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ зачитали ему подозрение. Правоохранители обвиняют его в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.