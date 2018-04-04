Луценко о Бубенчике: "Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства"

В среду, 4 апреля, генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал ситуацию вокруг задержанного активиста Майдана Ивана Бубенчика, которого подозревают в расстреле силовиков. Так, глава ГПУ заявил, что считает неправильной квалификацию действий активиста.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее Луценко пообещал, что до конца дня разберется в ситуации вокруг Бубенчика.

Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С.Горбатюк,

– отметил генпрокурор.

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Он также отметил, что после совещания принял решение об изменении группы прокуроров по этому эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит заместитель главы ГПУ Анжела Стрижевская.

"В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также пресечения, который можно применить к нему", – резюмировал Луценко.

Напомним, на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик?

Он был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.



По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.