12:27
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Луценко о Бубенчике: "Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства"

58 Читати новину українською
Луценко прокомментировал дело Бубенчика
Луценко прокомментировал дело Бубенчика / Коллаж 24 Канал

В среду, 4 апреля, генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал ситуацию вокруг задержанного активиста Майдана Ивана Бубенчика, которого подозревают в расстреле силовиков. Так, глава ГПУ заявил, что считает неправильной квалификацию действий активиста.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее Луценко пообещал, что до конца дня разберется в ситуации вокруг Бубенчика.

Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С.Горбатюк,
– отметил генпрокурор.

Читайте также: Бубенчика необходимо отпустить: журналист привел ряд аргументов в защиту активиста Майдана

Он также отметил, что после совещания принял решение об изменении группы прокуроров по этому эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит заместитель главы ГПУ Анжела Стрижевская.

"В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также пресечения, который можно применить к нему", – резюмировал Луценко.

Напомним, на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик?
Он был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.

По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Расследования Новости Украины Иван Бубенчик Юрий Луценко ГПУ Евромайдан
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сегодня, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 567
Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
сегодня, 11:00 Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
97
Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
сегодня, 10:01 Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
Настя Сукач 1238
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сегодня, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1625
Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
3 апреля, 22:00 Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
Наталія Лебідь 436
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук