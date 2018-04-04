Луценко про Бубенчика: "Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції Гідності"

У середу, 4 квітня, генпрокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію довкола затриманого активіста Майдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у розстрілі силовиків. Так, глава ГПУ заявив, що вважає неправильною кваліфікацію дій активіста.

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, раніше Луценко пообіцяв, що до кінця дня розбереться у ситуації довкола Бубенчика.

Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції Гідності І.Бубенчика, яку визначили працівники Департаменту спецрозслідувань С.Горбатюка,

– зазначив генпрокурор.

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Він також наголосив, що після наради схвалив рішення про зміну групи прокурорів щодо цього епізоду розслідувань подій на Майдані , яку очолить заступник глави ГПУ Анжела Стрижевська.

"Протягом дня чекаю від неї остаточного об’єктивного рішення щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика 18-20 лютого 2014 року під час подій на Майдані Незалежності, визначення його статусу у провадженні, а також запобіжного заходу, який можливо застосувати до нього", – резюмував Луценко.

Нагадаємо, на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.



За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.