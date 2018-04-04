Бубенчика необхідно відпустити: журналіст навів низку аргументів на захист активіста Майдану

Активіста Майдану Івана Бубенчика треба відпустити. Він не може бути засуджений у справі про нібито розстріл "Беркуту" під час Майдану в 2014 році, і на те існує низка причин.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Так, він нагадав, що схвалений в Україні відразу після Євромайдану закон про амністію учасникам протестів забороняє будь-які процесуальні дії проти майданівців.

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"Однак у законі не передбачена амністія підозрюваним за статтею 115 "умисне вбивство". Бубенчика і другого підозрюваного Липського, власника карабіну "Сайга", ГПУ звинувачує у вбивстві, вчиненому у змові групою осіб. Звинувачення суперечить закону про амністію, оскільки у групі осіб, які прямо або побічно брали участь у самообороні від "Беркута" і тим самим сприяли діям Бубенчика – десятки тисяч учасників революції. Стрільба з консерваторії – це один з окремих випадків опору нападам правоохоронців на громадян", – мовиться у дописі Бутусова.

Журналіст також зазначив, що Бубенчик не проходить у ще якихось кримінальних справах, він не професійний кілер і не злочинець.

"Він учасник війни у складі добровольчого батальйону МВС "Дніпро". Тобто, не провокатор – а переконаний патріот своєї країни", – наголосив Бутусов.

Окрім того, Бутусов звернув увагу на те, що Бубенчик дав досить суперечливе інтерв'ю, в якому зізнався, що нібито двічі стріляв в офіцерів.

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А йому інкримінують три постріли – двох убитих і одного пораненого, серед яких офіцерів немає. Інші учасники подій у консерваторії, починаючи з Володимира Парасюка, кажуть, що стріляли з карабіна різні люди, він був єдиною зброєю самооборони з нарізним стволом. Доказів, що смертельні постріли зробив саме Іван, – немає,

– наголосив журналіст.

Бутусов також зазначив, що обвинувачення висунуто проти власника карабіна і учасника революції Липського, який не стріляв. Липський ухилився від спілкування з прокуратурою на підставі закону про амністію і поїхав до Польщі, і був оголошений у міжнародний розшук.

"Дії людей у консерваторії неможливо розглядати поза контекстом подій. До моменту того, як к консерваторії відкрили у відповідь вогонь за 18-19 в Україні було вбито і смертельно поранено правоохоронцями понад 30 учасників акцій протесту. Це і стало однією з причин революції", – наголосив журналіст.

Необхідна добровільна згода, щоб учасники подій у консерваторії дали свідчення ГПУ. Це не можна зробити, звинувачуючи в особі Івана Бубенчика весь революційний народ України. Іван Бубенчик повинен бути звільнений. Інакше у змові з метою вбивства ГПУ доведеться звинуватити всіх, хто 18-20 лютого допомагав зробити революцію в Києві,

– резюмував Бутусов.

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Нагадаємо, на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.



За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.