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Бубенчик є співучасником скоєного теракту на Майдані, – адвокат сімей Небесної Сотні

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Іван Бубенчик є співучасником скоєного теракту на Майдані, заявив адвокат Тітич
Іван Бубенчик є співучасником скоєного теракту на Майдані, заявив адвокат Тітич / Theinsider.ua

Адвокат сімей героїв Небесної Сотні Віталій Тітич заявив, що затриманий активіст Майдану Іван Бубенчик не є захисником і героєм. Натомість, швидше за все, Бубенчик є причиною і співучасником теракту, скоєного на Майдані.

Про це повідомляє Inforesist.

"Хто вам сказав, що Бубенчик, умовно кажучи, є учасником протестних акцій, звідки таке переконання, від кого? У мене такого переконання немає. Я публічно говорю вже 3-4 роки на різних каналах, що початок розстрілу – це і є провокації, навмисні, абсолютно безглузді з погляду мети, яка декларується цим Бубенчиком. Тому все це має бути досліджено", – заявив адвокат сімей героїв Небесної Сотні.

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Тітич наголосив, що розглядає Бубенчика як умовну особу, яка почала стрілянину на Майдані о 6:30 годині, "абсолютно не вмотивовану, абсолютно в зоні іншого активного протистояння і, яка швидше за все, з території будинку вбила, смертельно поранила двох людей і одного поранила зовсім не мотивовано".

І формально це було використано у сценарії терористичного акту, ніби як реакція на ті події, які були. Тому ця особа в моєму розумінні подій є співучасником скоєного терористичного акту, і очевидно, що не може розглядатися як така, що діяла в інтересах учасників протесту,
– заявив адвокат.

"Наше завдання зараз – не впадати в істерику, не допускати туди клоунів типу там "Свободи" або інших ФСБшних бійців, і тоді ми дізнаємося всі обставини, і досить таки чітко зрозуміємо, і підемо далі", – висловив переконання адвокат сімей героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.

За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України Євромайдан Іван Бубенчик Небесна Сотня Теракт
Джерело: 24 Канал
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