Парасюк хоче взяти на поруки активіста Майдану Бубенчика

Позафракційний нардеп України Володимир Парасюк заявив про намір просити Печерський райсуд Києва віддати йому на поруки активіста Майдану Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві силовиків 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє видання "Українські Новини".

"Його (Бубенчика) взагалі повинен суд відпустити, але я напишу, звичайно, заяву (про взяття на поруки)", – сказав Парасюк.

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Нардеп також заявив, що вважає незаконним притягнення Бубенчика до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.