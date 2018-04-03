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Парасюк хочет взять на поруки активиста Майдана Бубенчика

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Парасюк хочет взять на поруки Бубенчика
Парасюк хочет взять на поруки Бубенчика / Фото из открытых источников

Внефракционный нардеп Украины Владимир Парасюк заявил о намерении просить Печерский райсуд Киева отдать ему на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве силовиков 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости".

"Его (Бубенчика) вообще должен суд отпустить, но я напишу, конечно, заявление (о взятии на поруки)", – сказал Парасюк.

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Нардеп также заявил, что считает незаконным привлечение Бубенчика к уголовной ответственности.

Напомним, на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления.

Кто такой Иван Бубенчик?
Был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Владимир Парасюк Печерский суд Киева Евромайдан
Источник: 24 Канал
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