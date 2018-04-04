Бубенчик является соучастником совершенного теракта на Майдане, – адвокат семей Небесной Сотни

Адвокат семей героев Небесной Сотни Виталий Титыч заявил, что задержанный активист Майдана Иван Бубенчик не является защитником и героем. Вместо этого, скорее всего, Бубенчик является причиной и соучастником теракта, совершенного на Майдане.

Об этом сообщает Inforesist.

"Кто вам сказал, что Бубенчик, условно говоря, является участником протестных акций, откуда такое убеждение, от кого? У меня такого убеждения нет. Я публично говорю уже 3-4 года на разных каналах, начало расстрела – это и есть провокации, преднамеренные, абсолютно бессмысленные с точки зрения цели, которые декларируется этим Бубенчиком. Поэтому все это должно быть исследовано ", – заявил адвокат семей героев Небесной Сотни.

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Титыч подчеркнул, что рассматривает Бубенчика как условное лицо, которое начало стрельбу на Майдане в 6:30 часов, "совершенно не мотивированно, абсолютно в зоне другого активного противостояния и, которая скорее всего, с территории дома убила, смертельно ранила двух человек и одного ранила вовсе не мотивировано ".

И формально это было использовано в сценарии террористического акта, вроде как реакция на те события, которые были. Поэтому этот человек в моем понимании событий является соучастником совершенного террористического акта, и очевидно, что не может рассматриваться как действовавший в интересах участников протеста,

– заявил адвокат.

"Наша задача сейчас – не впадать в истерику, не допускать туда клоунов типа там "Свободы" или других ФСБшных бойцов, и тогда мы узнаем все обстоятельства, и довольно четко поймем, и пойдем дальше", – убежден адвокат семей героев Небесной Сотни .

Напомним, на Львовщине задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории.



По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.