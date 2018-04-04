ГПУ хоче "повішати" на Парасюка розстріл "Беркуту" на Майдані: заява самого нардепа

Позафракційний нардеп України Володимир Парасюк не виключає, що Верховна Рада може позбавити його депутатської недоторканності через нібито "створення злочинного угруповання" для розстрілу "беркутівців" разом з затриманим активістом Майдану Іваном Бубенчиком.

Про це Парасюк розповів у коментарі LB.ua.

Зазначимо, раніше Парасюк заявив про намір просити Печерський райсуд Києва віддати йому на поруки активіста Майдану Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві силовиків 20 лютого 2014 року.

Мене запрошували до Генпрокуратури на розмову у цій справі (у справі Бубенчика). На мене хочуть повісити статтю зі створення злочинного угруповання, яке розстріляло "беркутівців" на Майдані. Я не просто знаю, що мене хочуть притягнути, я знаю і упевнений, що така ситуація є. Генпрокуратура це хоче зробити,

– запевнив Парасюк.

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"Поки що тільки мій статус депутата зупиняє їх у слідчих діях. Тому, якщо стоїть питання: чи зніматимуть вони з мене депутатську недоторканність? Це вже політичне питання. Адже питання не в Парасюкові та Бубенчику. А в тому, як вони зайдуть до Верховної Ради і представлять виставу на мене, коли за 4 роки не показали результатів у справі розстрілу Майдану", – додав народний депутат.

Парасюк також зазначив, що ГПУ "шиє" справу і нардепові від "Самопомочі" Семенові Семенченку.

"Не виключаю, що Семенченку вони будуть теж шити справу, але не по Майдану, а по часах і подіях АТО", – сказав Парасюк.

Нагадаємо, ГПУ оголосила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Іванові Бубенчику, який раніше зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.