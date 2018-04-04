ГПУ хочет "повесить" на Парасюка расстрел "Беркута" на Майдане: заявление самого нардепа

Внефракционный нардеп Украины Владимир Парасюк не исключает, что Верховная Рада может лишить его депутатской неприкосновенности из-за якобы "создание преступной группировки" для расстрела "беркутовцев" вместе с задержанным активистом Майдана Иваном Бубенчиком.

Об этом Парасюк рассказал в комментарии LB.ua.

Отметим, ранее Парасюк заявил о намерении просить Печерский райсуд Киева отдать ему на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве силовиков 20 февраля 2014 года.

Меня приглашали в Генпрокуратуру на беседу по этому деле (по делу Бубенчика). На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла "беркутовцев" на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, я знаю и уверен, что такая есть ситуация. Генпрокуратура это хочет сделать,

– заверил Парасюк.

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"Пока только мой статус депутата останавливает их в следственных действиях. Поэтому, если стоит вопрос: будудт ли снимать они с меня депутатскую неприкосновенность? Это уже политический вопрос. Ведь вопрос не в Парасюкк и Бубенчике. А в том, как они зайдут в Верховную Раду и представят спектакль на меня, не показав за 4 года результатов в деле расстрела Майдана", – добавил народный депутат.

Парасюк также отметил, что ГПУ "шьет" дело и нардепу от "Самопомочи" Семену Семенченко.

"Не исключаю, что Семенченко они будут тоже шить дело, но не по Майдану, а по временам и событиям АТО", – сказал Парасюк.

Напомним, ГПУ объявила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который ранее признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.