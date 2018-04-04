10:43
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

ГПУ хочет "повесить" на Парасюка расстрел "Беркута" на Майдане: заявление самого нардепа

192 Читати новину українською
Владимир Парасюк заявил, что ГПУ хочет обвинить его в расстреле бойцов
Владимир Парасюк заявил, что ГПУ хочет обвинить его в расстреле бойцов "Беркута" на Майдане / 24 Канал

Внефракционный нардеп Украины Владимир Парасюк не исключает, что Верховная Рада может лишить его депутатской неприкосновенности из-за якобы "создание преступной группировки" для расстрела "беркутовцев" вместе с задержанным активистом Майдана Иваном Бубенчиком.

Об этом Парасюк рассказал в комментарии LB.ua.

Отметим, ранее Парасюк заявил о намерении просить Печерский райсуд Киева отдать ему на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве силовиков 20 февраля 2014 года.

Меня приглашали в Генпрокуратуру на беседу по этому деле (по делу Бубенчика). На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла "беркутовцев" на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, я знаю и уверен, что такая есть ситуация. Генпрокуратура это хочет сделать,
– заверил Парасюк.

Читайте также: Бубенчик является соучастником совершенного теракта на Майдане, – адвокат семей Небесной Сотни

"Пока только мой статус депутата останавливает их в следственных действиях. Поэтому, если стоит вопрос: будудт ли снимать они с меня депутатскую неприкосновенность? Это уже политический вопрос. Ведь вопрос не в Парасюкк и Бубенчике. А в том, как они зайдут в Верховную Раду и представят спектакль на меня, не показав за 4 года результатов в деле расстрела Майдана", – добавил народный депутат.

Парасюк также отметил, что ГПУ "шьет" дело и нардепу от "Самопомочи" Семену Семенченко.

"Не исключаю, что Семенченко они будут тоже шить дело, но не по Майдану, а по временам и событиям АТО", – сказал Парасюк.

Напомним, ГПУ объявила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который ранее признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Беркут Евромайдан Владимир Парасюк Семен Семенченко Иван Бубенчик
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
сегодня, 10:01 Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
Настя Сукач 1173
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сегодня, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1251
Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападавшей
сегодня, 08:45 Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападавшей
718
Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
3 апреля, 22:00 Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей
Наталія Лебідь 368
Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона
3 апреля, 21:21 Бьорндален завершил карьеру: что надо знать о короле биатлона
Наталя Сколоздра 489
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук