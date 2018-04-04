Луценко до кінця дня розбереться із ситуацією довкола Бубенчика

Генпрокурор України Юрій Луценко пообіцяв голові Верховної Ради Андрієві Парубію протягом середи, 4 квітня, розібратися з ситуацією навколо активіста Майдану Івана Бубенчика.

Про це заявив Парубій після відкриття пленарного засідання Верховної Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До кінця дня генеральний прокурор пообіцяв, що він у ситуації розбереться і дасть відповідь щодо тих подій, які відбулися навколо Бубенчика", – сказав Парубій.

Нагадаємо, на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на невизначений термін.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.



За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.