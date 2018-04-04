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Луценко до конца дня разберется с ситуацией вокруг Бубенчика

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Юрий Луценко разберется в ситуации с Иваном Бубенчиком
Юрий Луценко разберется в ситуации с Иваном Бубенчиком / Фото из открытых источников

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал председателю Верховной Рады Андрею Парубию в течение среды, 4 апреля, разобраться с ситуацией вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Об этом заявил Парубий после открытия пленарного заседания Верховной Рады, сообщает "Интерфакс-Украина".

"До конца дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ относительно тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", – сказал Парубий.

Напомним, во Львовской области задержали и доставили в Печерский райсуд Киева активиста Майдана Ивана Бубенчика, который признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Бубенчику было объявлено о подозрении в совершении преступления. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на неопределенный срок.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" – первом из цикла расследований "По следам революции", – Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 стрелял в силовиков из консерватории.

По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Юрий Луценко Иван Бубенчик Евромайдан Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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