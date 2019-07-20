НАБУ працює: детективи провели масштабні обшуки в персонального банкіра Порошенка

У п’ятницю, 19 липня 2019 року , Національне антикорупційне бюро розпочало проведення слідчих дій у центральному офісі компанії ICU.

Відомо, що причинами проведення обшуків є відкриті кримінальні провадження за фактом шахрайських дій колишніх та нині діючих топ-менеджерів компанії ICU – Валерії Гонтаревої та Макара Пасенюка, які одночасно були приватними фінансовими представниками-радниками Петра Порошенка.

За інформацією, отриманою з джерел, близьких до правоохоронних органів, на даний момент детективів може цікавити розслідування багатомільйонних схем збагачення близького оточення колишнього президента Порошенка на формулі "Роттердам плюс", шахрайські дії в процесі реструктуризації агрохолдингу "Мрія", а також фінансові махінації та зловживання під час націоналізації "Приватбанку".

Раніше журналісти-розслідувачі вже звертали увагу правоохоронців на те, що Валерія Гонтарева, використовуючи службове становище на посаді голови НБУ, здійснювала тиск на "нелояльні" до Петра Порошенка банки та підприємства, фактично позбавляючи їх рефінансування. Макар Пасенюк був персональним банкіром Порошенка, відповідальним за його офшорні рахунки й управління тіньовими активами колишнього президента.

Проте, незважаючи на численні повідомлення в ЗМІ та наявну доказову базу, лише зараз НАБУ "відважилося" на проведення слідчих дій в рамках згаданих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 липня, НАБУ також проводило обшуки в корпорації "Богдан" та клубі "5 елемент", які теж належать екс-президенту України Петру Порошенку та його соратнику, кандидату у народні депутати Ігорю Кононенку.