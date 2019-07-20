00:33
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      НАБУ працює: детективи провели масштабні обшуки в персонального банкіра Порошенка

      1796 Читать новость на русском
      НАБУ працює: детективи провели масштабні обшуки в персонального банкіра Порошенка
      НАБУ працює: детективи провели масштабні обшуки в персонального банкіра Порошенка

      У п’ятницю, 19 липня 2019 року , Національне антикорупційне бюро розпочало проведення слідчих дій у центральному офісі компанії ICU.

      Відомо, що причинами проведення обшуків є відкриті кримінальні провадження за фактом шахрайських дій колишніх та нині діючих топ-менеджерів компанії ICU – Валерії Гонтаревої та Макара Пасенюка, які одночасно були приватними фінансовими представниками-радниками Петра Порошенка.

      За інформацією, отриманою з джерел, близьких до правоохоронних органів, на даний момент детективів може цікавити розслідування багатомільйонних схем збагачення близького оточення колишнього президента Порошенка на формулі "Роттердам плюс", шахрайські дії в процесі реструктуризації агрохолдингу "Мрія", а також фінансові махінації та зловживання під час націоналізації "Приватбанку".

      Раніше журналісти-розслідувачі вже звертали увагу правоохоронців на те, що Валерія Гонтарева, використовуючи службове становище на посаді голови НБУ, здійснювала тиск на "нелояльні" до Петра Порошенка банки та підприємства, фактично позбавляючи їх рефінансування. Макар Пасенюк був персональним банкіром Порошенка, відповідальним за його офшорні рахунки й управління тіньовими активами колишнього президента.

      Проте, незважаючи на численні повідомлення в ЗМІ та наявну доказову базу, лише зараз НАБУ "відважилося" на проведення слідчих дій в рамках згаданих кримінальних проваджень.

      Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 липня, НАБУ також проводило обшуки в корпорації "Богдан" та клубі "5 елемент", які теж належать екс-президенту України Петру Порошенку та його соратнику, кандидату у народні депутати Ігорю Кононенку.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко НАБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 553
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2833
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2026
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук