Телепіар і жодних доказів, – Луценко пригрозив Горбатюку через обшуки в Окружному адмінсуді

Керівник спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, який курував обшуками в Окружному адмінсуді Києва не надав жодних доказів для підписання підозри суддям інстанції.

Він лиш займався телепіаром. Так вважає генпрокурор Юрій Луценко. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

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Перш за все, Луценко наголосив, що Горбатюк не доповідав перед ним у цій справі. Окрім того, він додав: проекти підозр потрапили на стіл його заступника лиш вранці 29 липня, хоч він був на робочому місці й на вихідних.

Правда в тому, що сам Горбатюк з 19 липня по 12 серпня перебуває у відпустці. З неї він вийшов на один день для прес-конференції і телепіару. Зараз знову відпочиває. При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу,

– написав Луценко.

Генпрокурор додав, що 30 липня його заступник проведе нараду, під час якої заслухає докази у справі.

"Підписувати підозри на основі телевізійної прес-конференції – абсурд. Жодних сентиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник або я отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів, – підозра буде підписана", – додав Юрій Луценко.

Якщо ж Горбатюк і його помічники не нададуть відповідних доказів, їх може очікувати службова відповідальність.

Про які підозри йдеться?

Про підозри главі Окружного адмінсуду і деяким суддям інстанції. НАБУ та ГПУ провели в ОАСК обшуки 26 липня. Вони підозрюють у порушенні закону очільника інстанції Павла Вовка, а також декількох суддів. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди. У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.