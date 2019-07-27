Цирк і шоу, – обшуки в Окружному адмінсуді Києва прокоментував його глава

"Дотепна балаканина", "цирк" і "потуги помсти" – такі фрази використав очільник суду Павло Вовк, аби описати масштабні обшуки в інстанції, організовані НАБУ та Генпрокуратурою.

Обшуки там проводили через можливе порушення закону з боку Вовка та декількох суддів. Так, слідчі розслідують справу про втручання у діяльність суду. У правоохоронців є докази – аудіо, на якому Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді ОАСК, а й співробітники ДБР.

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Цирк і шоу понад усе. Це я про вчорашні події в ОАСК. Що ж було вчора? Обшук, але... Обшукували суд нібито у справі Майдану, але насправді ж обшукували кабінети помічників суддів, щоб знайти інформацію у справах по ВККС. При чому тут справи Майдану і ВККС не зрозуміло. Знову змішалися в купу коні, люди,

– написав Вовк у Facebook.

Також він прокоментував оприлюднення плівок із нібито голосами суддів. Так, Вовк запитав у своєї аудиторії, чи дійсно хтось вірить у справжність "цих смішних балаканин".

Цього разу для аудіо-вистави вибрали мене. Ну, що я можу сказати? Я приємно здивований. Це пряме визнання авторитету. Так ось. Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно,

– пояснив глава суду.

Наостанок Вовк додає: обшуки в Окружному адмінсуді столиці – це помста особисто йому від колишньої влади.

"Колишня влада й одіозні, дискредитовані, погрузлі, хто в корупції, хто у власному піарі, керівники правоохоронних органів та структурних підрозділів, використовують свій останній шанс, щоб мені помститися. Мені зрозумілі потуги і агонія влади, що безславно пішла геть, а також – її бажання залишитися на плаву", – додав він.

Важливо! Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Тому керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.