Близько сотні люстрованих прокурорів можуть повернутися на посади, – ЗМІ

Серед числа люстрованих прокурорів, які можуть повернути собі посади, – два колишніх заступники генпрокурора часів Віктора Януковича.

Як повідомило виданню LB.ua джерело в судовій системі, ще з 2014 року частина позовів була на розгляді суду. Однак процес було призупинено через очікування рішення Конституційного суду щодо закону про люстрцію.

Зокрема можуть поновитися на посадах Юрій Дьомін та Михайло Гаврилюк, які свого часу були заступниками генпрокурора Віктора Януковича. За інформацією ЗМІ, Юрій Дьомін є сином ексгенпрокурора Михайла Потебенька та колишнім ректором Національної академії прокуратури.

Напередодні Окружний адміністративний суд міста Києва повернув посади заступнику прокурора Харківської області Дмитру Кавуну та старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Олегу Кіперу. Вони були люстровані ще в 2014-му році. Суд постановив поновити втрачену за цей час заробітну плату прокурорам, кожному – близько мільйона гривень.

Що таке люстрація? Це очищення влади. Саме наслідки правління експрезидента України Віктора Януковича стали поштовхом до розробки законопроєкту "Про очищення влади" у 2014 році. Люстрація в Україні ставить за мету не допустити до участі в управлінні державними справами бездіяльних чи негативних осіб. А також тих, які скоювали неправомірні рішення проти народу.



Наразі у Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт про розширення люстрації на президента, міністрів, депутатів та інших чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.