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      Депутат від "Слуги народу" посварився з ватажком бойовиків Пушиліним в ефірі російського каналу

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      Шевченко посварився з ватажком бойовиків Пушиліним в ефірі російського каналу
      Шевченко посварився з ватажком бойовиків Пушиліним в ефірі російського каналу / Скріншот з ефіру "Велика гра"

      Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Під час ефіру він вступив у словесну перепалку з так званим главою бойовиків Денисом Пушиліним.

      Пушилін закликав не виставляти Росію стороною конфлікту і обурився тим, що українська влада "зважає на радикальну меншість".

      Коротко: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика

      Нардеп Шевченко відповів, що риторика Пушиліна "нічим не відрізняється від риторики наших радикалів і націоналістів".

      Давайте знаходити спільну мову,
      – запропонував депутат і закликав шукати компроміси.

      Євген Шевченко спробував заявити про російську агресію в Україні, але ведучі шоу одразу почали заперечувати присутність російських військ на Донбасі.

      "Не дай вам бог, щоб російські війська справді були введені, бо навряд хтось взагалі насмілиться стріляти в них. Цього нікому не рекомендується робити. Тому те, що там відбувається, відбувається без російських військ", – сказав ведучий.

      Зверніть увагу!  В Україні триває війна з Росією на Донбасі. Попри всі домовленості, лише упродовж доби 23 жовтня проросійські бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню. За останні 5 років близько 13 тисяч людей загинули внаслідок війни.

      Депутат від "Слуги народу" Шевченко посварився з ватажком бойовиків Пушиліним в ефірі російського каналу: відео

      Що відомо про Євгена Шевченка?Депутат Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область). Нині є членом Комітету з питань економічного розвитку. Раніше обіймав керівні посади в компаніях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Окрім цього, працював електриком у колгоспі.

      Як Шевченко пояснив свою появу в ефірі російського каналу?

      Євген Шевченко, коментуючи свою участь у російському шоу у фейсубуці написав, що рішення далося йому нелегко, а метою було – донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України. Він також наголошував, що частину його слів з ефіру вирізали.

      До речі: Прийдемо і побудуємо вам нову Україну: Скабєєва вибухнула погрозами на росТБ

      Нардеп "Слуги народу" переконаний, що йому вдалося "пояснити багатьом, що з Україною не вийде розмовляти методом ультиматумів, цього не буде ніколи".

      Що кажуть у "Слузі народу"?

      Колеги засудили рішення Євгена Шевченка. Окрім того, 28 жовтня буде засідання фракції, де депутати обговорять цей скандал і "приймуть рішення".

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Російська пропаганда Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська
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