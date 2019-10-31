"Слуги народу" тестують себе на російських каналах, – Цимбалюк

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 22 жовтня взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Журналіст УНІАНу Роман Цимбалюк вважає, що так "Слуги народу" тестують себе на екранах російської пропаганди.

"Не можна всіх українців, які з’являються на російському телебаченні, "гребти" під один стандарт. Справа в тому, що є стовідсоткові клоуни, а є люди, які впливають, і є активними гравцями в українській політиці", – заявив журналіст у коментарях 24 каналу.

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За його словами, найчастіше на екранах російського телебачення, звичайно, з’являються представники "Опозиційної платформи – "За життя" і зрозуміло, що кум Путіна – Віктор Медведчук.

Багато людей грають на російському полі в політику і так намагаються здобути якихось дивідендів в Україні. І для того самого ОПЗЖ – це зрозуміло, вони так піаряться на телебаченні (адже на окупованих територіях ловить лише російське ТБ),

– відповів Цимбалюк.

Журналіст також зазначив, що нічого позитивного від російських програм немає.

"Там влаштовано все таким чином, що позиція України буде в будь-якому разі програшною. І щоб ти не робив і не говорив, Росія досягає своєї мети. Якщо ми говоримо про ситуації з якимись посадовцями, то їх зазвичай намагаються включати і робити так званий прямий діалог з окупаційними адміністраціями, які РФ створила в Донецьку та Луганську", – сказав Цимбалюк.

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Він повідомив, що інколи на політичні ток-шоу приїжджають розумні люди, але якщо вони говорять якісь тези, які не відповідають російському баченню, то в їх мікрофонах банально зменшують звук і таким чином представник України все одно буде виглядати в невигідному світлі.

Дискусія іде навколо того, що відбувається на сході України, адже ми говоримо, що це окупація Криму та Донбасу, тому вони – або починають перебивати, або маніпулюють зі звуком. Все робиться так, аби в кінцевому випадку він або стовідсотковий зрадник, або дурень,

– прокоментував журналіст.

Сам Цимбалюк розповів, що припинив ходити на різні російські шоу після пресконференції Путіна.

"Я потім дивився запис програми і зрозумів, що те, що відбувається в залі, і те, що показують в ефірі, – це абсолютно різні речі. Тому що фактично мій голос був зроблений на три позиції нижче і наче десь далеко намагаюся щось розповісти, а голоси, які кажуть, що "Путін завжди правий" – звучали набагато голосніше. І такий технічний прийом використовується постійно", – підсумував журналіст.

Що відомо про участь Євгена Шевченка в російській програмі?

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Там він, зокрема, говорив про українську армію, формулу Штайнмаєра, а також заявив, що "мовне питання, яке було піднято ультранаціоналістами, призвело до розколу суспільства". Окрім цього, він вступив у словесну перепалку з так званим главою бойовиків Денисом Пушиліним.

Свою участі в ефірі російського телебачення він пояснив, тим, що хотів донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України. Натомість в Україні таке рішення депутата не зрозуміли. Колеги нардепа та користувачі мережі різко розкритикували його поведінку.

Виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні: дивіться відео