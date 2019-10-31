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      "Слуги народа" тестируют себя на российских каналах, – Цымбалюк

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      "Слуги народа" тестируют себя на российских каналах, – Цымбалюк
      "Слуги народа" тестируют себя на российских каналах, – Цымбалюк / dosug.md

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 22 октября принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Журналист УНИАН Роман Цымбалюк считает, что так "слуги народа" тестируют себя на экранах российской пропаганды.

      "Нельзя всех украинцев, которые появляются на российском телевидении, "грести" под один стандарт. Дело в том, что есть стопроцентные клоуны, а есть люди, которые влияют, и являются активными игроками в украинской политике", – заявил журналист в комментариях 24 каналу.

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      По его словам, чаще всего на экранах российского телевидения, конечно, появляются представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и, понятно, кум Путина – Виктор Медведчук.

      Много людей играют на российском поле в политику и так пытаются добиться каких-то дивидендов в Украине. И для того самого ОПЗЖ – это понятно, они так пиарятся на телевидении (ведь на оккупированных территориях ловит только русское ТВ),
      – ответил Цымбалюк.

      Журналист также отметил, что ничего положительного от российских программ нет.

      "Там устроено все таким образом, что позиция Украины будет в любом случае проигрышной. И чтобы ты не делал и не говорил, Россия достигает своей цели. Если мы говорим о ситуации с какими-то должностными лицами, то их обычно стараются включать и делать так называемый прямой диалог с оккупационными администрациями, которые РФ создала в Донецке и Луганске", – сказал Цымбалюк.

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      Он сообщил, что иногда на политические ток-шоу приезжают умные люди, но если они говорят какие-то тезисы, которые не соответствуют российскому видению, то в их микрофонах банально уменьшают звук и таким образом представитель Украины все равно будет выглядеть в невыгодном свете.

      Дискуссия идет вокруг того, что происходит на востоке Украины, ведь мы говорим, что это оккупация Крыма и Донбасса, поэтому они или начинают перебивать, или манипулируют со звуком. Все делается так, чтобы в конечном случае он был или стопроцентный предатель, или дурак,
      – прокомментировал журналист.

      Сам Цимбалюк рассказал, что прекратил ходить на различные российские шоу после пресс-конференции Путина.

      "Я потом смотрел запись программы и понял, что то, что происходит в зале, и то, что показывают в эфире, – это совершенно разные вещи. Потому что фактически мой голос был сделан на три позиции ниже и словно где-то далеко пытаюсь что-то рассказать, а голоса, которые говорят, что "Путин всегда прав" – звучали гораздо громче. И такой технический прием используется постоянно", – подытожил журналист.

      Что известно об участии Евгения Шевченко в российской программе?

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Там он, в частности, говорил об украинской армии, формуле Штайнмайера, а также заявил, что "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества". Кроме этого, он вступил в словесную перепалку с так называемым главой боевиков Денисом Пушилиным.

      Свое участие в эфире российского телевидения он объяснил тем, что хотел донести до граждан Российской Федерации прямую позицию украинского народа и власти Украины. Зато в Украине такое решение депутата не поняли. Коллеги нардепа и пользователи сети резко раскритиковали его поведение.

      Выступление Евгения Шевченко на российском телевидении: смотрите видео

       

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Слуга народа Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь Российская пропаганда Новости России
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