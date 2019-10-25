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      Медведчук знову злітав до Росії: що він там робив

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      Вітор Медведчук вкотре відвідав Москву
      Вітор Медведчук вкотре відвідав Москву / Getty Images

      Нардеп від "Опоплатформи – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук вкотре злітав до Москви. Там український політик зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

      У пресслужбі "ОПЗЖ" описали рандеву Медведчука з Медведєвим як "зустріч представників двох партій, на якій обговорювались питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і покращення українсько-російських відносин".

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      Історія візитів Медведчука до Росії:

      31 серпня Медведчук злітав до Москви разом з однопартійцем Вадимом Рабіновичем. Там обоє відвідали московське СІЗО "Лефортово", а саме – на той час ще бранців Кремля Станіслава Клиха і Миколу Карпюка. Хоча таких повноважень нардепам ніхто не делегував.

      19 липня Медведчук побував у Санкт-Петербурзі, де зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним. Політики говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі, співпрацю РФ з українськими партіями, а також обговорили телефонну розмову господаря Кремля з Президентом України Володимиром Зеленським.

      10 липня Медведчук літав до Москви на зустріч з Медведєвим. Тоді, окрім Рабіновича, взяв із собою однопартійців Юрія Бойка і Тараса Козака. Говорили про газовий контракт між країнами, хоча не мали таких повноважень, та відновлення миру на Донбасі.

      7 червня Медведчук з Бойком літали до Санкт-Петербурга на зустріч з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Той обіцяв продавати газ Україні на 25% дешевше, ніж вона купує за реверсом. З цього посміялися у "Нафтогазі", адже російський газ все одно б у такому разі обходився б державі дорожче.

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      22 березня Медведчук з Бойком зустрічалися в Москві з Медведєвим. Тоді в Україні саме тривала передвиборча президентська кампанія. Після переговорів Бойко і Медведчук заявили, що продовжуватимуть вести переговори з керівництвом Росії, зокрема, щодо постачання російського газу. Згодом через цей політ українських політиків до Москви в Україні відкрили кримінальну справу. Але не проти самих Медведчука і Бойка, а проти працівників Держприкордонслужби та Державіаслужби, які дозволили вилетіти літаку політиків. До сьогодні справа так нічим і не завершилася.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео про політика

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя Дмитро Медведєв Москва
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