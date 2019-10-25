Медведчук снова слетал в Россию: что он там делал

Нардеп от "Оппоплатформы – За жизнь", кум российского президента Виктор Медведчук в который раз слетал в Москву. Там украинский политик встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В пресс-службе "ОПЗЖ" описали рандеву Медведчука с Медведевым как "встречу представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества, пути развития и улучшения российско-украинских отношений".

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История визитов Медведчука в Россию:

31 августа Медведчук слетал в Москву вместе с однопартийцем Вадимом Рабиновичем. Там оба посетили московское СИЗО "Лефортово", а именно – в то время еще пленников Кремля Станислава Клиха и Николая Карпюка. Хотя таких полномочий нардепам никто не делегировал.

19 июля Медведчук побывал в Санкт-Петербурге, где встретился со своим кумом Владимиром Путиным. Политики говорили об урегулировании конфликта на Донбассе, сотрудничестве РФ с украинскими партиями, а также обсудили телефонный разговор хозяина Кремля с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

10 июля Медведчук летал в Москву на встречу с Медведевым. Тогда, кроме Рабиновича, взял с собой однопартийцев Юрия Бойко и Тараса Козака. Говорили о газовом контракте между странами, хотя не имели таких полномочий, и восстановлении мира на Донбассе.

7 июня Медведчук с Бойко летали в Санкт-Петербург на встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Тот обещал продавать газ Украине на 25% дешевле, чем она покупает по реверсу. С этого посмеялись в "Нафтогазе", ведь российский газ все равно бы в таком случае обходился бы государству дороже.

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22 марта Медведчук с Бойко встречались в Москве с Медведевым. Тогда в Украине как раз длилась предвыборная президентская кампания. После переговоров Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством России, в частности, относительно поставки российского газа. Впоследствии из-за этого полета украинских политиков в Москву в Украине открыли уголовное дело. Но не против самих Медведчука и Бойко, а против работников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы, которые позволили вылететь самолету политиков. До сих пор дело так ничем и не закончилась.

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