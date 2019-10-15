В Раде создадут Временную следственную комиссию относительно "телеканалов Медведчука"

В ближайшее время в Верховной Раде намерены создать Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов. Она, в частности, займется вопросом возможного приобретения Виктором Медведчуком телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания согласительного совета, проект соответствующего постановления украинский парламент, скорее всего, рассмотрит уже на этой неделе, с 15 по 18 октября.

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На этой неделе в повестке дня стоит вопрос создания временной следственной комиссии по расследованию о соблюдении законодательства при смене владельцев информационных каналов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации. Мы давно ждали создания этой Временной следственной комиссии,

– отметил он.

Кроме того, по словам Корниенко, в Раде планируют создать Временную специальную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Уже известно, что туда войдут не менее 6 нардепов от "Слуги народа".

"Мы, фракция "Слуга народа", откликнулись на предложение коллег из фракции "Голос" и приняли участие в создании Временной специальной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Это очень важная тема. Шесть или семь депутатов от нашей фракции подали заявки на вхождение в эту комиссию", – сообщил председатель фракции "Слуга народа".

Что известно о ВСК по расследованию смены собственников телеканалов

9 октября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту принять проект постановления №2152. Его полное название – "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации".

Авторы документа отмечают, что необходимость его принятия продиктована, в частности, вероятным приобретением Виктором Медведчуком через подставных лиц ряда информационных телеканалов, в частности, "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Также проект постановления предлагает создать Временную следственную комиссию Верховной Рады. Эта комиссия должна выяснить, является ли смена собственников информационных телеканалов законной и было ли во время этого изменения обеспечено противодействие информационному влиянию России.

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Основными задачами этой комиссии должны стать:

– проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников поступления и движения средств при смене владельцев телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK;

– проведение исследования по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, является бенефициарными собственниками или влияют на редакционную политику телеканалов;

– проведение исследования относительно доли в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, которая принадлежит телеканалам NewsOne, "112 Украина" и ZIK;

– проведение проверки сведений относительно систематического распространения телеканалами NewsOne, "112 Украина" и ZIK идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

Если же комиссия соберет достаточно материалов, в парламенте должны поднять вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Также комиссия будет предоставлять предложения, как законодательно урегулировать вопрос о запрете монополизации информационного пространства.

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Что известно о покупке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего бизнеспартнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова – заместителя главы Администрации Президента времен Януковича.

14 декабря 2018 года Козак купил уже телеканал "112 Украина". До этого вещатель принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу. Хотя, когда в 2018 году владельцем стал Катц, журналисты-расследователи уже тогда называли Медведчука неофициальным владельцем канала. Резонансное расследование читайте здесь.

14 июня 2018 года стало известно об успешном соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Козаком, в результате которого последний завладел медиахолдингом ZIK.



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