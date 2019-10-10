Зеленский рассказал, как планирует прекратить влияние олигархов на СМИ
Договориться с олигархами, которые являются владельцами национальных телеканалов, о невмешательстве в редакционную политику СМИ – возможно. В этом убежден Президент Украины Владимир Зеленский, о чем он заявил во время рекордного по продолжительности пресс-марафона 10 октября.
"Я уверен, что я с ними смогу договориться", – сказал Зеленский, имея в виду невмешательство олигархов в редакционную политику СМИ, владельцами которых они являются.
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При этом президент уточнил, что договориться можно будет, если: "Меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться".
Сначала – закон
Зеленский считает, что процесс деолигархизации медиа в конечном итоге должен привести к тому, что владельцы СМИ будут "бизнесменами, а не политиками".
У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной интернет-платформы, телевидение, СМИ. Это управляется только законом. И этот закон мы должны разработать,
– подчеркнул Зеленский.
Подготовкой этого закона будет заниматься правительство, а за его соблюдением будет следить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.
После закона – предметный разговор с олигархами
После подготовки этого закона надо "встретиться со всеми олигархами – как бы нам не хотелось, но они являются владельцами".
Просто сесть и сказать: "Смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя",
– подытожил президент.
Ведь в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.
Видео 24 канала, как Зеленский говорил об олигархах и СМИ:
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