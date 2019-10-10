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      Зеленский рассказал, как планирует прекратить влияние олигархов на СМИ

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      Зеленский говорил об олигархах и их влиянии на СМИ
      Зеленский говорил об олигархах и их влиянии на СМИ / Офис Президента

      Договориться с олигархами, которые являются владельцами национальных телеканалов, о невмешательстве в редакционную политику СМИ – возможно. В этом убежден Президент Украины Владимир Зеленский, о чем он заявил во время рекордного по продолжительности пресс-марафона 10 октября.

      "Я уверен, что я с ними смогу договориться", – сказал Зеленский, имея в виду невмешательство олигархов в редакционную политику СМИ, владельцами которых они являются.

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      При этом президент уточнил, что договориться можно будет, если: "Меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться".

      Сначала – закон

      Зеленский считает, что процесс деолигархизации медиа в конечном итоге должен привести к тому, что владельцы СМИ будут "бизнесменами, а не политиками".

      У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной интернет-платформы, телевидение, СМИ. Это управляется только законом. И этот закон мы должны разработать,
      – подчеркнул Зеленский.

      Подготовкой этого закона будет заниматься правительство, а за его соблюдением будет следить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.

      После закона – предметный разговор с олигархами

      После подготовки этого закона надо "встретиться со всеми олигархами – как бы нам не хотелось, но они являются владельцами".

      Просто сесть и сказать: "Смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя",
      – подытожил президент.

      Ведь в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.

      Видео 24 канала, как Зеленский говорил об олигархах и СМИ:

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      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
      сегодня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского СМИ Бизнес Медиа
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