Зеленський розповів, як планує припинити вплив олігархів на ЗМІ
Домовитися з олігархами, які є власниками національних телеканалів, щодо невтручання у редакційну політику ЗМІ – можливо. У цьому переконаний Президент України Володимир Зеленський, про що він заявив під час рекордного за тривалістю пресмарафону 10 жовтня.
"Я впевнений, що я з ними зможу домовитися", – сказав Зеленський, маючи на увазі невтручання олігархів у редакційну політику ЗМІ, власниками яких вони є.
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При цьому президент уточнив, що домовитися можна буде, якщо: "Мене не будуть штовхати з усіх боків ті, заради кого я планую про це домовлятися".
Спочатку – закон
Зеленський вважає, що процес деолігархізації медіа зрештою повинен призвести до того, що власники ЗМІ будуть "бізнесменами, а не політиками".
У них може бути портфель в 90%, в 98%, але вони не повинні впливати на політику тієї чи іншої інтернет-платформи, телебачення, ЗМІ. Це управляється тільки законом. І цей закон ми повинні розробити,
– наголосив Зеленський.
Підготовкою цього закону займатиметься уряд, а за його дотриманням буде стежити Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.
Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України – у матеріалі 24 каналу.
Після закону – предметна розмова з олігархами
Після підготовки цього закону треба "зустрітися з усіма олігархами – як би нам не хотілося, але вони є власниками".
Просто сісти й сказати: "Дивіться, впливати на політику в Україні більше не можна",
– підсумував президент.
Адже в Україні всі телеканали, які мають істотне покриття, так чи інакше належать відомим бізнесменам.
Відео 24 каналу, як Зеленський говорив про олігархів та ЗМІ:
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