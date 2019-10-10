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      Якщо Зеленський візьме приклад з Путіна, Фіала готовий подарувати "Новое время" колективу

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      Фіала відповів на закиди Зеленського
      Фіала відповів на закиди Зеленського / Колаж 24 каналу

      Попередники президента Зеленського також хотіли чути тільки позитивні коментарі щодо себе. До чого це призвело – всі бачили: один втік із країни, інший провально програв вибори. Так відповів Томаш Фіала на закиди Володимира Зеленського щодо свого бізнесу на іноземної власності на ЗМІ.

      Фіала написав, що зауважив, нібито президентові Зеленському не подобається публічна позиція самого бізнесмена та видання "Новое время", головним інвестором якого є компанія Фіали.

      Дивіться наживо: Пресмарафон Зеленського: онлайн

      Чеський бізнесмен наголосив, що на редакційну політику НВ він "не впливає і не хоче впливати".

      Ваші попередники також хотіли чути тільки позитивні коментарі в свою сторону і погано ставилися до конструктивного фідбека від бізнесу. Вони не бажали бачити недоліки роботи своєї команди. До чого це призвело, ми бачили: один поїхав з країни, другий провально програв вибори,
      – наголосив Фіала.

      Він навів приклади реакції попередніх президентів на свою позицію:

      ► За відкриту позицію щодо податкового тиску і впливу олігархів Янукович у 2012 році наклав 320 мільйонів податкових штрафів на Dragon Capital.

      ► За заяву 2014 року про те, що в партії Порошенка продаються місця, той за якийсь час організував кілька кримінальних справ щодо Фіали.

      І ось Фіала побачив у реакції Зеленського на запитання Верстюка, що президенту чинному "теж щось не подобається в моїх коментарях щодо сьогоднішньої влади".

      Фіала відповів на головні закиди Зеленського

      Томаш Фіала – генеральний директор української інвестиційної компанії Dragon Capital (заснована у 2000 році), яка інвестувала в Україну понад 400 мільйонів доларів. У 2014 році заснував видання "Новое время", новинний сайт і "Радіо НВ". Окрім цього Фіала є президентом Європейської бізнес-асоціації, членом правління Transparency International Ukraine та власником "Центру економічної стратегії", VoxUkraine і VoxCheck.

      Іноземна власність ЗМІ

      "Вам не подобається, що українським медіа володіє громадянин Чехії. Дозвольте зауважити, що ні в Україні, ні в Євросоюзі, куди ми разом з вами рухаємося, обмежень на володіння медіа немає. Таке обмеження є в Росії, Путін ввів його в 2016 році", – зазначив Фіала.

      Якщо ви вирішите, що Україні варто наслідувати цей приклад, то я не буду продавати НВ українським олігархам за гроші, вкрадені з бюджету, а віддам безкоштовно колективу, щоб НВ залишилося таким же незалежним і якісним як зараз,
      – наголосив бізнесмен.

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      Ведення бізнесу

      "Ви сказали, що створена мною з нуля у 2000 році компанія Dragon Capital складається з активів, придбаних після втечі Януковича. Смію вас запевнити, що це неправда, і жоден актив ми не придбали у Януковича або його оточення", – обурився Фіала.

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      Чеський паспорт

      "Я живу в Україні вже 23 роки з паспортом громадянина Чехії, де я народився. Паспорт у мене один і залишиться один, чеський. Радий, що багато українців в такому ж статусі спокійно живуть, займаються бізнесом і інвестують в Чехії та інших країнах Євросоюзу", – наголосив бізнесмен.

      Хочу побажати вам успіхів на посту президента. Сподіваємося, що і в прийнятті рішень, і в озвучуванні висновків ви будете покладатися на правду,
      – підсумував Томаш Фіала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського ЗМІ Гроші Медіа Бізнес
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