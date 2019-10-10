Если Зеленский возьмет пример с Путина, Фиала готов подарить "Новое время" коллективу

Предшественники президента Зеленского также хотели слышать только положительные комментарии относительно себя. К чему это привело – все видели: один бежал из страны, другой провально проиграл выборы. Так ответил Томаш Фиала на упреки Владимира Зеленского относительно своего бизнеса на иностранной собственности на СМИ.

Фиала написал, что заметил, якобы президенту Зеленскому не нравится публичная позиция самого бизнесмена и издание "Новое время", главным инвестором которого является компания Фиалы.

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Чешский бизнесмен отметил, что на редакционную политику НВ он "не влияет и не хочет влиять".

Ваши предшественники также хотели слышать только положительные комментарии в свою сторону и плохо относились к конструктивному фидбэку от бизнеса. Они не желали видеть недостатки работы своей команды. К чему это привело, мы видели: один уехал из страны, второй провально проиграл выборы,

– отметил Фиала.

Он привел примеры реакции предыдущих президентов на свою позицию:

► За открытую позицию относительно налогового давления и влияния олигархов Янукович в 2012 году наложил 320 миллионов налоговых штрафов на Dragon Capital.

► За заявление 2014 года о том, что в партии Порошенко продаются места, то через некоторое время организовал несколько уголовных дел относительно Фиалы.

И вот Фиала увидел в реакции Зеленского на вопрос Верстюка, что президенту действующему "тоже что-то не нравится в моих комментариях относительно сегодняшней власти".

Фиала ответил на главные упреки Зеленского

Томаш Фиала – генеральный директор Украинской инвестиционной компании Dragon Capital (основана в 2000 году), которая инвестировала в Украину более 400 миллионов долларов. В 2014 году основал издание "Новое время", новостной сайт и "Радио НВ". Кроме этого Фиала является президентом Европейской бизнес-ассоциации, членом правления Transparency International Ukraine и владельцем "Центра экономической стратегии", VoxUkraine и VoxCheck.

Иностранная собственность СМИ

"Вам не нравится, что украинским медиа обладает гражданин Чехии. Позвольте заметить, что ни в Украине, ни в Евросоюзе, куда мы вместе с вами движемся, ограничений на владение медиа нет. Такое ограничение есть в России, Путин ввел его в 2016 году", – отметил Фиала.

Если вы решите, что Украине стоит последовать этому примеру, то я не буду продавать НВ украинским олигархам за деньги, украденные из бюджета, а отдам бесплатно коллектив, чтобы НВ осталось таким же независимым и качественным как сейчас,

– отметил бизнесмен.

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Ведение бизнеса

"Вы сказали, что созданная мной с нуля в 2000 году компания Dragon Capital состоит из активов, приобретенных после побега Януковича. Смею вас заверить, что это неправда, и ни один актив мы не приобрели у Януковича или его окружения", – возмутился Фиала.

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Чешский паспорт

"Я живу в Украине уже 23 года с паспортом гражданина Чехии, где я родился. Паспорт у меня один и останется один, чешский. Рад, что многие украинцы в таком же статусе спокойно живут, занимаются бизнесом и инвестируют в Чехии и других странах Евросоюза", – отметил бизнесмен.

Хочу пожелать вам успехов на посту президента. Надеемся, что и в принятии решений, и в озвучивании выводов вы будете полагаться на правду,

– подытожил Томаш Фиала.