Зеленський відповів на запитання від Шарія про закриття "Миротворця"

Зеленського запитали – примітно, що від імені скандального антиукраїнського блогера Шарія, – коли закриють сайт "Миротворець". У відповідь глава держави заявив, що він не займається відкриттям чи закриттям сайтів. Але поговорити із Шарієм та ЗМІ про сайти, які повинні захищати українські інтереси, готовий. Відбулося це під час пресмарафону 10 жовтня.

Журналістка російською мовою озвучила запитання президенту Зеленському від скандально відомого антиукраїнського блогера Анатолія Шарія.

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Запитання стосувалося сайту "Миротворець", де, як заявила журналістка, "людей називають злочинцями без суду й слідства та публікують відверту брехню". Суть запитання: коли закриють сайт "Миротворець".

Одного разу навіть мою дружину записали в "Миротворець", потім зняли. Не пам'ятаю, був я там, чи ні... Не було? Поки що не було. Я президент, я не можу відкривати чи закривати сайти, – зазначив Зеленський.

І додав: "Якщо там була моя дружина... Ви ж розумієте моє ставлення? Якщо там є порушення законодавства – тоді ОК, готовий включатися. Але якщо я буду втручатися як президент у будь-які сайти... Це неправильно".

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Зеленський пояснив свою точку зору: "Історія з моєю дружиною – на 100% нечесна історія. Я, як чоловік... Ви ж розумієте, як я до цього ставлюся. Але ми повинні розуміти, як ми живемо і як ми хочемо жити. Ми повинні бути і намагатися бути демократичною країною".

Помилки свої сайт "Миротворець" повинен виправляти. Але казати президенту: "Закрити сайт!" – це неправильно. Що б там не було,

– наголосив президент.

Журналістка почала наголошувати, що на сайті – "персональні дані невинних людей".

Що це за сайт "Миротворець"? Це сайт української неурядової організації, яка займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

"Яких людей? Яких невинних? Про це складно говорити. З вами чи з паном Шарієм через вас я готовий обговорити свободу слова і ЗМІ, в тому числі сайти. В принципі, ЗМІ у нас всі вільні й повинні захищати українські інтереси. Так чи ні?" – підсумував Зеленський.

Анатолій Шарій – це відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно говорить про Україну, а особливо про Євромайдан і військових. Більшість його записів мають схожість із меседжами російської пропаганди. За партію Шарія на парламентських виборах в Україні 2019 року проголосували 2,3% виборців.

Відео 24 каналу, як Зеленський відповідав на запитання від Шарія: