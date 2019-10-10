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      Зеленский ответил на вопрос от Шария о закрытии "Миротворца"

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      Зеленский ответил на вопрос представительницы Шария
      Зеленский ответил на вопрос представительницы Шария / president.gov.ua

      Зеленского спросили – примечательно, что от имени скандального антиукраинского блогера Шария, – когда закроют сайт "Миротворец". В ответ глава государства заявил, что он не занимается открытием или закрытием сайтов. Но поговорить с Шарием и СМИ о сайтах, которые должны защищать украинские интересы, готов. Произошло это во время пресс-марафона 10 октября.

      Журналистка на русском языке озвучила вопрос президенту Зеленскому от скандально известного антиукраинского блогера Анатолия Шария.

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      Вопрос касался сайта "Миротворец", где, как заявила журналистка, "людей называют преступниками без суда и следствия и публикуют откровенную ложь". Суть вопроса: когда закроют сайт "Миротворец".

      Однажды даже мою жену записали в "Миротворец", потом сняли. Не помню, был я там или нет... Не было? Пока не было. Я президент, я не могу открывать или закрывать сайты, – отметил Зеленский.

      И добавил: "Если там была моя жена... Вы же понимаете мое отношение? Если там есть нарушения законодательства – тогда ОК, готов включаться. Но если я буду вмешиваться как президент в любые сайты... Это неправильно".

      Важно! Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины

      Зеленский объяснил свою точку зрения: "История с моей женой – на 100% нечестная история. Я, как муж... Вы же понимаете, как я к этому отношусь. Но мы должны понимать, как мы живем и как мы хотим жить. Мы должны быть и стараться быть демократической страной".

      Ошибки свои сайт "Миротворец" должен исправлять. Но говорить президенту: "Закрыть сайт!"– это неправильно. Что бы там ни было,
      – подчеркнул президент.

      Журналистка начала отмечать, что на сайте – "персональные данные невинных людей".

      Что это за сайт "Миротворец"?Это сайт украинской неправительственной организации, которая занимается "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

      "Каких людей? Каких невинных? Об этом сложно говорить. С вами или с господином Шарием через вас я готов обсудить свободу слова и СМИ, в том числе сайты. В принципе, СМИ у нас все свободны и должны защищать украинские интересы. Да или нет?"– подытожил Зеленский.

      Анатолий Шарий – это известный в интернете видеоблоггер родом из Киева, который часто негативно отзывается об Украине, а особенно о Евромайдане и военных. Большинство его записей имеют сходство с посланиями российской пропаганды. За партию Шария на парламентских выборах в Украине в 2019 году проголосовали 2,3% избирателей.

      Видео 24 канала, как Зеленский отвечал на вопрос от Шария:

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского СМИ Миротворец Анатолий Шарий
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