У Раді створять Тимчасову слідчу комісію щодо "телеканалів Медведчука"

Найближчим часом у Верховній Раді мають намір створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів. Вона, зокрема, займеться питанням щодо імовірного придбання Віктором Медведчуком телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Як розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради, проєкт відповідної постанови український парламент, найімовірніше, розгляне вже цього тижня, з 15 по 18 жовтня.

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Цього тижня на порядку денному стоїть питання створення тимчасової слідчої комісії з розслідування про дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних каналів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації. Ми давно чекали на створення цієї Тимчасової слідчої комісії,

– зазначив він.

Крім того, за словами Корнієнка, в Раді планують створити Тимчасову спеціальну комісію з питань відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Вже відомо, що туди увійдуть щонайменше 6 нардепів від "Слуги народу".

"Ми, фракція "Слуга народу", відгукнулися на пропозицію колег із фракції "Голос" і долучилися до створення Тимчасової спеціальної комісії з питань відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Це дуже важлива тема. Шість чи сім депутатів від нашої фракції подали заявки на входження до цієї комісії", – сповістив голова фракції "Слуга народу".

Що відомо про ТСК з розслідування зміни власників телеканалів

9 жовтня Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови №2152. Її повна назва – "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації".

Автори документу наголошують, що необхідність його ухвалення є продиктованою, зокрема, ймовірним придбанням Віктором Медведчуком через підставних осіб низки інформаційних телеканалів, зокрема, "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Також проєкт постанови пропонує утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради. Ця комісія має з'ясувати, чи є зміна власників інформаційних телеканалів законною та під час цієї зміни було забезпечено протидію інформаційному впливу Росії.

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Основними завданнями цієї комісії мають стати:

– проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел надходження та руху коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" та ZIK;

– проведення дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників вказаних телеканалів, є бенефіціарними власниками або впливають на редакційну політику телеканалів;

– проведення дослідження щодо частки у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, яка належить телеканалами NewsOne, "112 Україна" та ZIK;

– проведення перевірки відомостей щодо систематичного розповсюдження телеканалами NewsOne, "112 Україна" та ZIK ідей та тез, що можуть загрожувати інтересам національної безпеки, оборони та територіальної цілісності України.

Якщо ж комісія назбирає достатньо матеріалів, у парламенті мають підняти питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Також комісія надаватиме пропозиції, як законодавчо врегулювати питання щодо заборони монополізації інформаційного простору.

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Що відомо про купівлі телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнеспартнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича

14 грудня 2018 року Козак купив вже телеканал "112 Україна". До цього мовник належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут.

14 червня 2018 року стало відомим про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній заволодів медіахолдингом ZIK.



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