Фінансування партії Медведчука: хто їм дає гроші для медіапросування

Питання офіційного фінансування Віктора Медведчука і компанії вже сотні разів піднімали у ЗМІ. Тепер ним зацікавився й особисто Президент Зеленський. Та навіть пригрозив куму Путіна, що вже має відповіді і скоро розбереться.

Попри фінансові звіти опозиційної партії, про її джерела мало що відомо. Передвиборчу кампанію за аналізом останнього звіту ОПЗЖ фінансували одні з найодізніших сімей країни.

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Серед донорів – Сергій та Юлія Льовочкіни, Марина та Григорій Суркіси, брати Козаки, Нестор Шуфрич. Вони перераховували переважно по півтора мільйона гривень. І це тільки офіційно.

Протягом квітня-травня цього року на рахунок партії "Опозиційна платформа – За життя" надійшло 61,9 мільйона гривень внесків. Із них 45 мільйонів гривень від фізичних та 16,9 – від юридичних осіб.

Крім того, за магічним збігом обставин, десятеро звичайних людей з міста Бердянськ, в один і той же день проспонсорували ОПЗЖ на півтора мільйона гривень кожен.

Така синхронність людей, які перераховували гроші однією і тією ж сумою свідчить, зазвичай, про схему. Взяли людей і від їх імені, чи може навіть за їхньої участі перерахували ці кошти. Проте довести, що це не їхні гроші – неможливо. І подібні фінанси – лише верхівка айсберга. Величезна глиба ховається під водою і називається "медіапідтримкою",

– зазначив експерт ГО "Чесно" Ігор Фещенко.

Телеканалів, які фактично відіграють роль піар-служб медведчуківського оточення.

"112-Україна" і NewsOne систематично рекламували і в соцмережах, і на YouTube контент Віктора Медведчука. На "112-Україна" і NewsOne свою авторську програму має Вадим Рабинович, який вів її під час виборів і активно агітував за себе і за свою політичну партію", – додав Фещенко.



Медведчук контролює щонайменше три всеукраїнських телевізійних канали / інфографіка 24 каналу

Утримання каналів коштує чималих грошей, адже вони не є самоокупними. Їх дотують власники для досягнення власних політичних цілей. Тож, питання фінансування медведчуковського ТВ залишається відкритим.

У Росії Віктор Медведчук є регулярним гостем. А меседжі, які посилають його канали, вигідні лише одній владі – тій, яка в Кремлі. Тож імовірно для нового глави СБУ Івана Баканова одним із пріоритетів у роботі стане розслідування можливого російського впливу на інформаційний простір.

Що казав Зеленський

Питання офіційного фінансування Медведчука і компанії вже сотні разів піднімали у ЗМІ. Тепер ним зацікавився й особисто Президент України Володимир Зеленський. Він навіть пригрозив куму Путіна, що вже має відповіді і скоро розбереться.

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Гарант має і низку питань до фінансування медведчуківських каналів та їхньої риторики. Канал NewsOne можуть позбавити ліцензії. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду через використання мови ворожнечі в прямому ефірі.



Партію Медведчука фінансують колишні регіонали

Президент Зеленський вже відгукувався про партію Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" і телеканалів, які контролює кум Путіна. Гарант навіть пригрозив лідеру ОПЗЖ.

"Партія Медведчука – там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об’єднання і хто вони такі", – зазначив український президент.

Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. Звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді: звідки і з якої країни вони отримують "кеш". Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться,

– наголосив Зеленський.

Вже через тиждень після цих слів президента в Оболонському суді Києва призначили до розгляду адміністративну справу щодо порушення порядку надання або отримання внесків. І підозрюваний у ній – Віктор Медведчук.

Це судове засідання – гарний привід почати дізнаватися про джерела, які утримують політичну надбудову агента кремлівського кума,

– заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко.

Віктор Медведчук: хто він та як з'явився в українській політиці – читайте та дивіться у програмі 24 каналу "Олігархи".

Дивіться також відео 24 каналу про Віктора Медведчука:

Стало відомо, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернеться суду з вимогою про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.