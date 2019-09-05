Нацрада вимагатиме в суді анулювати ліцензію NewsOne

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернеться суду з вимогою про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.

"Ми обговорили між собою всі деталі, врахували багато речей, які нам здалися важливими. Питання дуже складне і потребує виважених рішень. Національна рада зробила все, що від нас залежить. Ми застосували всі наші повноваження, що затвердити це рішення", – заявила виконувачка обов'язків голови Нацради Ольга Герасим'юк.

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