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      Нацрада вимагатиме в суді анулювати ліцензію NewsOne

      33 Читать новость на русском
      NewsOne
      NewsOne / glavred.info

      Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернеться суду з вимогою про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.

      "Ми обговорили між собою всі деталі, врахували багато речей, які нам здалися важливими. Питання дуже складне і потребує виважених рішень. Національна рада зробила все, що від нас залежить. Ми застосували всі наші повноваження, що затвердити це рішення", – заявила виконувачка обов'язків голови Нацради Ольга Герасим'юк.

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      Теги: Журналісти Медіа ЗМІ Новини України
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