Нацсовет потребует в суде аннулировать лицензию NewsOne

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится суд с требованием об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Члены Нацсовета единогласно проголосовали за это решение.

"Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальный совет сделал все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, чтобы утвердить это решение", – заявила исполняющая обязанностей председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

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Почему Нацсовет хочет аннулировать лицензию NewsOne?

Все потому, что телеканал в своем эфире допустил разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти. Поэтому NewsOne обвинили в нарушении закона о телевидении и радиовещании и закона об информации.

Имеется в виду трансляция на NewsOne выступлений нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко. В этих выступлениях политики заявляли о необходимости восстановить связи с Россией, отменить закон о декоммунизации.

В эфире телеканала также звучали заявления других людей о том, что якобы "на Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не российские войска" и так далее.

Кроме того, в июле NewsOne попал в скандал, когда анонсировал телемост с телеканалом "Россия 24". В результате из-за шквала критики и негодования общества NewsOne пришлось отменить телемост с Россией. На канале это решение объяснили тем, что в отношении его журналистов поступали прямые угрозы.

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Кому принадлежит NewsOne​Официально – Тарасу Козаку – нардепу от "ОПЗЖ" и правой руке Медведчука. Последний де-юре не владеет ни одним медиахолдингом, но де-факто контролирует телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.