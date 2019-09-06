Финансирование партии Медведчука: кто им дает деньги для медиапродвижения

Вопрос официального финансирования Виктора Медведчука и компании уже сотни раз поднимали в СМИ. Теперь им заинтересовался и лично Президент Зеленский. И даже пригрозил куму Путина, что уже имеет ответы и скоро разберется.

Несмотря на финансовые отчеты оппозиционной партии, о ее источниках мало что известно. Предвыборную кампанию по анализу последнего отчета ОПЗЖ финансировали одни из самых одиозных семей страны.

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Среди доноров – Сергей и Юлия Левочкины, Марина и Григорий Суркисы, братья Казаки, Нестор Шуфрич. Они перечисляли преимущественно по полтора миллиона гривен. И это только официально.

В течение апреля-мая этого года на счет партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поступило 61,9 миллиона гривен взносов. Из них 45 миллионов гривен от физических и 16,9 – от юридических лиц.

Кроме того, по магическому совпадению обстоятельств, десять обычных людей из города Бердянск, в один и тот же день проспонсировали ОПЗЖ на полтора миллиона гривен каждый.

Такая синхронность людей, которые перечисляли деньги одной и той же суммой свидетельствует, как правило, о схеме. Взяли людей и от их имени, может даже с их участием перечислили эти средства. Однако доказать, что это не их деньги – невозможно. И подобные финансы – лишь верхушка айсберга. Огромная глыба скрывается под водой и называется "медиаподдержкой",

– отметил эксперт ОО "Честно" Игорь Фещенко.

Телеканалов, которые фактически играют роль пиар-служб медведчуковского окружения.

"112-Украина" и NewsOne систематически рекламировали и в соцсетях, и на YouTube контент Виктора Медведчука. На "112-Украина" и NewsOne свою авторскую программу имеет Вадим Рабинович, который вел ее на выборах и активно агитировал за себя и за свою политическую партию", – добавил Фещенко.



Медведчук контролирует не менее трех всеукраинских телевизионных каналов / инфографика 24 канала

Содержание каналов стоит немалых денег, ведь они не являются самоокупаемыми. Их дотируют держатели для достижения собственных политических целей. Поэтому, вопрос финансирования медведчуковського ТВ остается открытым.

В России Виктор Медведчук является регулярным гостем. А месседжи, которые посылают его каналы, выгодные только одной власти – той, которая в Кремле. Поэтому вероятно для нового главы СБУ Ивана Баканова одним из приоритетов в работе станет расследование возможного российского влияния на информационное пространство.

Что говорил Зеленский

Вопрос официального финансирования Медведчука и компании уже сотни раз поднимали в СМИ. Теперь им заинтересовался и лично Президент Украины Владимир Зеленский. Он даже пригрозил куму Путина, что уже имеет ответы и скоро разберется.

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Гарант имеет и ряд вопросов к финансированию медведчуковских каналов и их риторике. Канал NewsOne могут лишить лицензии. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд за использование языка вражды в прямом эфире.



Партию Медведчука финансируют бывшие регионалы

Президент Зеленский уже отзывался о партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалах, контролируемых кумом Путина. Гарант даже пригрозил лидеру ОПЗЖ.

"Партия Медведчука – там есть еще большие вопросы, его ли это партия, или там временное объединение и кто они такие", – отметил украинский президент.

Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. Откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы: откуда и из какой страны они получают "кэш". Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится,

– отметил Зеленский.

Уже через неделю после этих слов президента в Оболонском суде Киева назначили к рассмотрению административное дело о нарушении порядка предоставления или получения взносов. И подозреваемый в ней – Виктор Медведчук.

Это судебное заседание – хороший повод начать узнавать об источниках, которые удерживают политическую надстройку агента кремлевского кума,

– заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Виктор Медведчук: кто он и как появился в украинской политике – читайте и смотрите в программе 24 канала "Олигархи".

Смотрите также видео 24 канала о Викторе Медведчуке​:

Стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится суд с требованием об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Члены Нацсовета единогласно проголосовали за это решение.