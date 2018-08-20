Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование

Летом 2018-го в эфире информационного телеканала "112 Украина" значительно участились упоминания о Викторе Медведчуке в положительном русле. На рынке заговорили о том, что лидер пророссийского движения "Украинский выбор" приобрел этот телеканал.

Сам он это отрицает.

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По документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца, его же представили аудитории канала как нового владельца. Впрочем, расследование журналистов "Схемы" показало, что Эдуард Катц живет в отдаленном селе в немецкой глубинке, где вместе с женой зарабатывает на жизнь перепродажей подержанных автомобилей. Зато на настоящего владельца указывает новый менеджмент, который пришел на канал этим летом и имеет тесные связи с политсилой Виктора Медведчука.

Изменения в формальной структуре собственности

Телеканал "112 Украина" был создан в 2012-2013 годах еще при президентстве Виктора Януковича. Первый эфир состоялся за несколько дней до начала Революции Достоинства. Участники рынка утверждали, что в канал инвестировал тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко, впрочем, это так и не было доказано. Владельцем канала называл себя бизнесмен Андрей Подщипков.

В апреле 2018 года в структуре собственности телеканала произошли существенные изменения. 99% собственности компании перешло швейцарской фирме АО "Плирофориес АГ". Ее владелец по документам – гражданин Германии Эдуард Катц.



Эдуард Катц

В открытых источниках какие-либо упоминания о нем появляются исключительно в привязке к покупке телеканала "112 Украина". На сайте канала опубликован видеосюжет. В нем говорится о том, что новый владелец канала Эдуард Катц посетил Америку и "пообщался с представителями ведущих телеканалов, профсоюзов, продюсеров тамошних СМИ".

Главная цель – налаживание сотрудничества, а также изучение американского опыта борьбы за свободу слова,

– сообщил ведущий в студии, и будто в подтверждение этих слов зрителям показали нарезку из офисов ряда американских телеканалов извне.

Далее в сюжете появился сам Эдуард Катц, стоя на улице. Впрочем, кадров, которые бы подтверждали встречу Катца с американскими телевизионщиками, в сюжете не было.

Журналисты "Схем" подробнее изучили все, что связано с персоной нового украинского медиа-собственника.

Продавец подержанных автомобилей – украинский медиамагнат

Работа с реестрами, базами данных и сетями усилила подозрения, что Эдуард Катц не может быть настоящим бенефициарным владельцем украинского телеканала.

Катц проживает в маленьком поселке Кюнцелль в центральной части Германии. Из местной прессы можно узнать, что в 2017 году его семья участвовала в розыгрыше, который проводила местная радиостанция, и выиграла поездку на отдых в Таиланд и Вьетнам.

29-летняя ассистентка дантиста Алена Катц с мужем Эдуардом и тремя детьми уже скоро поедут отдыхать в Азию,

– говорится в новости местной газеты Fuldaer Zeitung.

Уже впоследствии семья действительно отправилась на отдых, откуда на странице Эдуарда осталось несколько фотографий.

Кроме украинского телеканала "112 Украина", у семьи Катцев, как обнаружили "Схемы", есть еще один бизнес. Это торговля подержанными автомобилями в Кюнцелле. Фирма имеет "родственное" название – Exclusive Cars Katz. Всего на сайте на это время представлен выбор из 13 автомобилей с пробегом. Средняя стоимость – 40 тысяч долларов. Фирма с уставным капиталом в 1000 евро записана на жену Катца.

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Впрочем, если позвонить по телефону фирмы, отвечает сам Эдуард Катц. С ним же и стоит обсуждать детали покупки автомобилей, бывших в употреблении – он хорошо ориентируется, какие авто и в каком состоянии.

Трудно представить, как с этого бизнеса можно было бы приобрести украинский телеканал. Судя из немецких и международных реестров, другого бизнеса Эдуард Катц не имеет. О стиле жизни немецкой супружеской пары можно составить представление из их публикаций в соцсетях.



Эдуард Катц с женой

Хотя журналисты "112-го" и презентуют жителя немецкой глубинки как настоящего нового инвестора телеканала, но, похоже, Эдуард Катц – это новый "лыжный инструктор", то есть подставное лицо, на которое просто формально записали телеканал при продаже.

Журналисты "Схем" по телефону сообщили Эдуарду Катцу, что готовят материал о покупке им украинского телеканала. Во время разговора он заверил, что даст письменные комментарии, впрочем, после этого на сообщения и звонки больше не отвечал.

Оформление актива на подставных лиц – типичный способ скрыть реального собственника. Кто же он на самом деле? Об этом может свидетельствовать новый менеджмент, который пришел на канал при перепродаже.

Генпродюсер, самбо и Медведчук

"Схемам" удалось найти конкретные свидетельства, указывающие на связь телеканала "112 Украина" с лидером пророссийской организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

В начале июня на официальном сайте телеканала появилось сообщение, что у "112 Украина" теперь новый генеральный продюсер – 30-летний Артем Марчевский.

С марта 2015 года был соучредителем компании "Гост-Медиа", в которой, кроме этого, занимал должность директора. Компания занималась созданием рекламных роликов, клипов, а также ТВ-проектов. К "Гост-Медиа" был в команде телеканала ZiK. С марта 2013-го по ноябрь 2014-го работал в компании "ТелеПро", в которой начинал с позиции линейного продюсера проекта, а покинул продакшн на посту главного исполнительного продюсера. Разноплановый опыт получил на "1+1 Продакшн", где работал, параллельно получая высшее образование,

– рассказали о нем в новостях.

Однако, как выяснили "Схемы", это не полная биография Артема Марчевского. Он имеет опыт не только в медиабизнесе, но и в политике.

В 2015 году Марчевский принимал участие в выборах депутатов Киевского горсовета. Баллотировался в столичном 47-м избирательном округе от партии "Право народа". Возглавлял список "Права народа" в горсовет Виктор Черный. Он баллотировался и на должность киевского городского головы.

Публикации и фотографии группы в сети Facebook партии "Право народа", которую до сих пор администрирует сам Виктор Черный, намекают на то, кто является настоящим политическим лидером для этой силы.

Виктор Черный – действительно не чужой для Виктора Медведчука человек. В 2013 году он от имени "Украинского выбора" высказывался о необходимости референдума относительно поддержки вступления Украины в тогдашний Таможенный союз под эгидой России.



Виктор Черный

А еще Виктор Черный – вице-президент Федерации боевого самбо в Украине и руководитель ООО "Детективное охранное агентство "Шторм". Именно на это агентство зарегистрированы автомобили, которыми пользуются охранники Виктора Медведчука. Это зафиксировали "Схемы" в ноябре 2017 года, когда эти "черные человечки" политика напали на съемочную группу возле аэропорта "Киев" за попытку заснять политика.

Федерация боевого самбо Украины – это еще одна структура, которая связывает Виктора Черного с Виктором Медведчуком. Виктор Черный является вице-президентом федерации, а Виктор Медведчук – ее почетный президент. Последний регулярно поздравляет спортсменов на своей Facebook-странице.



Фото с Facebook-страницы Медведчука

Примечательно, что вскоре после назначения генеральным продюсером "112 Украина" Артема Марчевский в эфире канала появились и его коллега из "Права народа" Виктор Черный, и Федерация самбо.

В начале августа на телеканале "112 Украина" вышел документальный фильм "Искусство побеждать" – об успехах украинских боевых самбистов. В нем Виктор Черный как вице-президент рассказывает о том, как почетный президент федерации Виктор Медведчук лично решает проблемы спортсменов. Например, лично договаривался с Владимиром Путиным об участии в турнире в Сочи в 2013 году.

17 августа Артем Марчевский попросил журналистов перезвонить для комментария через три часа, но и через три часа трубку не поднял. "Схемам" удалось пообщаться с Марчевским в субботу через месенжер Facebook.

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Генпродюсер "112 Украины" сообщил, что назначил его на должность Егор Бенкердорф. Но до этого, отметил Марчевский, он вел переговоры лично с Эдуардом Катцом. На вопрос, как Артем Марчевский вообще нашел контакты Эдуарда Катца, генпродюсер ответил: "Я не буду разглашать подробности переговоров".

На вопрос о связях с Виктором Черным и Виктором Медведчуком Артем Марчевский отписал: "Я не хочу в свой выходной день отвечать на вопросы без смысла".

У "Украинского выбора" не нашлось времени для общения со "Схемами", пресс-секретарь в ответ на вопрос прислал ссылку на публикацию газеты "Вести", где Виктор Медведчук отрицает, что покупал "112 Украина".

112 цитат Медведчука

О том, что телеканал перешел под контроль Медведчука, свидетельствует не только связанность с ним нового менеджмента.

Летом 2018 года значительно выросло "присутствие" самого политика в эфирах программ на "112-м". Медведчук, как человек закулисной политики, лично на интервью не приходит, по крайней мере пока что. Зато эфир канала пестрит его цитатами, а из заявлений его политической силы делаются отдельные новости.



Цитата Медведчука на "112 Україна"

Издание Media Sapiens обратило внимание не только на резкий рост цитируемости Виктора Медведчука в эфире "112-го", но и на содержание этих цитат: "Значительно худший аспект ситуации – смысл этих цитат. Условно говоря, все утверждения Медведчука можно поделили на три разновидности: критика Запада, критика власти и продвижение Минских договоренностей".

Откровенно пророссийскяа повестка дня пока что не прослеживается в общей редакционной политике канала. Впрочем, свою программу с лета здесь теперь имеет, например, Денис Жарких, известный своим участием в эфирах российских пропагандистских телеканалов с критикой украинской власти.

Зачем Медведчуку канал?

Виктор Медведчук при постмайдановской власти вышел из политического закулисья благодаря своему участию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. А накануне выборов 2019 года, похоже, решил полностью вернуться в публичную политику.

В начале августа стало известно, что Медведчук приобщился к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, которая целит в следующий парламент, рассчитывая на широкую поддержку юго-восточного электората. Зрители отмечают существенный рост присутствия Вадима Рабиновича в эфире "112-го" канала в августе 2018 года.

Таким образом, накануне выборов украинский медийный ландшафт претерпевает изменения, и в нем появляются новые игроки с политическими амбициями. А в данном случае – геополитическими.