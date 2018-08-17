Убийство российских журналистов в ЦАР: первые результаты частного расследования

Первые результаты расследования убийства трех российских журналистов в ЦАР, которое проводит частная следственная группа российского оппозиционера Михаила Ходорковского, указывают на причастность к гибели россиян местных правительственных сил и, вероятно, частной военной организации "Вагнера".

Об этом сообщает Independent.

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Накануне 24 канал сообщал, что критик Кремля и основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский пообещал найти причастных к гибели журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева неподалеку городка Сибю в Центральноафриканской Республике.

Так, журналистам из частной следственной группы удалось установить, что убйство их коллег было спланировано заранее. Издание отмечает, что как ЦАР, так и МИД России утверждали, что мужчины погибли в результате вооруженного ограбления.

Наши источники выяснили, что убийцы соорудили временный лагерь в том месте, где произошло нападение из засады. Кто бы не убил журналистов, он оставил в машине ценные вещи, в том числе три полные канистры бензина, кое-что из технического оборудования и одежду. А потом они свернули лагерь. Ничто из этого не выглядит характерным для ограбления,

– рассказал о первых итогах расследования британской газеты журналист Роман Попков.

По словам Попкова, местные источники также указали на машину с тремя вооруженными мужчинами европейской внешности, вероятно наемниками, и двумя местными жителями. Машина проехала КПП рядом с местом засады вскоре после проезда автомобиля с российскими журналистами. Около часа спустя первая машина вернулась, двигаясь в обратном направлении, говорится в статье.

В отчете, в котором исключается версия об ограблении, выдвинуты две другие. Первая: журналистов убили боевики, связанные с "Селекой" – в основном мусульманской группировкой повстанцев, которая контролирует значительные части территории страны. Вторая: к убийству были причастны правительственные силы ЦАР. Согласно расследованию, ни одно из объяснений не исключает и причастности российских наемников "Вагнера", которые, как утверждается, установили тесные отношения с обеими группами.

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Напомним, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу Центра управления расследованиями. По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.