Убийство российских журналистов в Африке: чем они занимались в ЦАР до гибели

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прилетели в Центральную Африканскую Республику, чтобы снять фильм о наемниках ЧВК "Вагнера". Также известно, что за день до гибели у них требовали взятку.

Ранее 24 канал сообщал, что в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

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По словам заместителя главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасии Горшковой, представители российских СМИ прилетели в ЦАР с целью посетить базу на территории поместья Беренго, где, по данным СМИ, могут находиться наемники частной военной кампании "Вагнера", передает телеканал "Дождь".

Как убеждает она, в столицу республики журналисты приехали в субботу, 28 июля.

"Следующего они отправились на базу на территории поместья Беренго, где, вероятно, находятся наемники ЧВК "Вагнера". Однако туда журналистов не пустили, сказав, что Минобороны ЦАР должно дать аккредитацию. В итоге на базе переписали данные журналистов и сказали, что аккредитацию могут предоставить через пять дней", – отметила Горшкова.

Также представитель ЦУР добавила, что в понедельник, 30 июля, журналисты должны были встретиться с фиксером (консультантом, который помогает в организации съемок) из миссии ООН по имени Мартин.

"Он был в населенном пункте Бамбари, который располагается в 400 километрах от Банги. Водителя, который возил журналистов в ЦАР, рекомендовал именно Мартин. Этот же водитель возил по стране журналистов из Франции", – уточнила она.

Кроме того, Горшкова утверждает, что в воскресенье, 29 июля, возле отеля в столице ЦАР журналистов встретили два правоохранителя, которые заявили, что использование Джемалем, Расторгуевым и Радченко съемочной аппаратуры незаконно.

"Они потребовали от них взятку в размере 100-120 долларов и проехали в машине журналистов несколько сотен метров. В итоге журналисты заплатили требуемую сумму. Со своей стороны водитель переводил требования полицейских о взятках, что смутило редакцию, которая предположила, что он мог быть связанным с полицейскими", – говорит журналистка-расследовательница.

Кроме того, Горшкова отметила, что в понедельник съемочная группа должна была отправиться в Бамбари к Мартину с тем же водителем.

"Он заявил, что путь может занять около полтора дня из-за блокпостов и плохой дороги. С собой у журналистов было около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером во вторник", – констатировала она.

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К слову, ранее СМИ писали, что наемники из ЧВК Вагнера появились в ЦАР в начале 2018 года. Согласно обнародованной информации, они инструктируют правительственные войска, а также обеспечивают личную охрану президента страны. База наемников располагается в 60 километрах от Банги на территории поместья Беренго, которое было резиденцией президента, а затем императора страны Бокасса.

Напомним, 24 канал сообщал, что в Москве скончался российский журналист, выпускающий редактор главного выпуска "РИА Новости" Михаил Смирнов. Мужчины не стало в возрасте 59 лет.