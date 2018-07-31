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Убийство российских журналистов в Африке: СМИ сообщили детали

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Убийство Орхана Джемаля
Убийство Орхана Джемаля / Скриншот

Погибшие в Центральноафриканской Республике российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты, когда они ехали на встречу со своим помощником.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на источники.

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Отмечается, что россияне везли с собой дорогую технику, что могло стать причиной для ограбления. В ЦАР съемочную группу должен был встретить фиксер (консультант, который помогает в организации съемок).

Мэр города Сибю Анри Депеле, рядом с которым нашли тела погибших, рассказал в комментарии Reuters, что российскую съемочную группу заманили в засаду. По его словам, их автомобиль атаковали около 10 часов вечера.

В результате, как рассказал Депеле, были убиты два россиянина и один украинец, их водитель выжил.

"Согласно показаниям водителя, когда они находились в 23 километрах от Сибю, вооруженные люди вышли из-за кустов и открыли огонь по машине. Трое журналистов скончались на месте", – сказал он.

Теги: Новости России Жертвы Африка журналисты
Источник: 24 Канал
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