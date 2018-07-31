Вбивство російських журналістів в Африці: ЗМІ повідомили деталі

Загиблі в Центральноафриканській Республіці російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті, коли вони їхали на зустріч зі своїм помічником.

Про це повідомляє Медіазона з посилання на джерела.

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Зазначається, що росіяни везли з собою дорогу техніку, що могло стати причиною для пограбування. У ЦАР знімальну групу повинен був зустріти фіксер (консультант, що допомагає в організації зйомок).

Мер міста Сібю Анрі Депеле, поруч з яким знайшли тіла загиблих, розповів в коментарі Reuters, що російську знімальну групу заманили в засідку. За його словами, їхній автомобіль атакували близько 10 години вечора.

В результаті, як розповів Депеле, були вбиті два росіянина і один українець, їхній водій вижив.

"Згідно зі свідченнями водія, коли вони перебували в 23 кілометрах від Сібю. Озброєні люди вийшли з-за кущів і відкрили вогонь по машині. Троє журналістів померли на місці", – сказав він.