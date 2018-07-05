Не "вагнеровцами" едиными: с весны в Сирии воюет новая российская ЧВК

По меньшей мере с весны 2018 в Сирии воюет новая частная военная компания "Патриот", которая, вероятно, связана с Минобороны РФ.

Как пишет телеканал "Дождь", о существовании ЧВК "Патриот" их корреспонденту стало известно от собеседника, который причастен к рынку охранных услуг, который также является представителем Минобороны РФ.

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Об этой организации также вспоминают наряду с уже известной ЧВК "Вагнера" ​​в обращении к российским властям за подписью генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, председателя международной общественной организации "Честь и Родина" Владимира Петрова и председателя комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгения Шабаева.

В обращении говорится, что наемники уже минимум три года жалуются в "Общероссийское офицерское собрание", что после ранения в боевых действиях в Сирии они не получают социальную, реабилитационную и экономическую поддержку от государства из-за отсутствия этого статуса.

Представитель "Общероссийского офицерского собрания" Шабаев говорит, что ЧВК "Патриот" связана с Минобороны РФ, поскольку формируется в том числе и из кадровых российских военных.

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Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны.

Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны,

– цитирует "Дождь" слова Шабаева.

Другой собеседник российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов отмечает, что в ЧВК "Патриот" набирают действующих специалистов Главного управления Генштаба РФ, военных юристов и бойцов Сил специальных операций.

Офицер Минобороны РФ отметил, что по сравнению с ЧВК "Вагнера" ​​в "Патриоте" платят больше.

Собеседник издания в ветеранских структурах отмечает, что обе военные кампании принимают участие в боевых действиях в Сирии.

"Если "Вагнер" чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц", – добавил собеседник телеканала.

5 июля появилась информация, что сирийские военные и российские союзники за 15 часов нанесли более 600 авиаударов по территориях, находящихся под контролем повстанцев на юго-западе Сирии.