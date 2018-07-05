РФ нанесла больше полутысячи авиаударов по Сирии за 15 часов

Сирийские военные и их российские союзники атаковали удерживаемые повстанцами города на юго-западе Сирии по территории провинции Дараа, совершив более 600 авиаударов за 15 часов

Об этом сообщает информационное агентство dpa.

Читайте также: Войска Асада совместно с РФ нанесли авиаудар на юге Сирии: много погибших

Бомбардировки возобновились после провала переговоров между повстанческими группами и российскими офицерами. Они назвали условия российской стороны "унизительными" и отказались складывать оружие.

Иордания выступала инициатором переговоров о перемирии и назвала своим приоритетом предотвращение гуманитарной катастрофы на юге Сирии вблизи своей границы.

Президент Сирии Башар Асад и его союзники воюют за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, который граничит с Турцией.

Двухнедельное наступление Асада, поддерживаемое российской авиацией, позволило занять большой кусок повстанческой территории северо-восточнее провинциальной столицы Дараа.

Напомним, авиация Асада нанесла удары по сирийской провинции Идлиб, жертвами которых стали 17 человек. В частности, под прицел попала детская больница в Тафтаназе: там погибли 3 детей. Также вечером, 7 июня, по меньшей мере 44 человека погибли и 60 были ранены в результате вероятных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии. Добавим, что Россия участвует в войне в Сирии с сентября 2015 года на стороне сил президента страны Башара Асада. Идлиб остается последним значительным оплотом повстанцев, которые воюют против сил Асада.