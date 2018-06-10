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Авиация Асада нанесла удары по сирийскому Идлибу: погибли 17 человек

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Под прицел попала детская больница: погибли три ребенка
Под прицел попала детская больница: погибли три ребенка / aa.com.tr

Жертвами авиаударов по сирийской провинции Идлиб стали 17 человек. В частности, под прицел попала детская больница в Тафтеназе: там погибло 3 детей.

Об этом сообщает Anadolu.

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Авиация режима Башара Асада в воскресенье после полудня нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тафтаназ и Эриха. Ударам также подверглись поселки Рам Хамдан и Бенни.

В волонтерской организации "Белые каски" подтвердили факт удара по зданию детской больницы в Тафтаназе. Там погибли пять человек, в том числе – трое детей.

Всего в Тафтаназе 10 июня были убиты 13 человек. В Эрихе погибли два сирийца, а в Биннеше и Рам Хамдана по одному.

Раненых доставили в ближайший госпиталь.

Сейчас продолжается разбор завалов.

Напомним, вечером, 7 июня, по меньшей мере 44 человека погибли и 60 были ранены в результате возможных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии. Добавим, что Россия участвует в войне в Сирии с сентября 2015 года на стороне сил президента страны Башара Асада. Идлиб остается последним значительным оплотом повстанцев, воюющих против сил Асада.

Теги: Новости политики Дети Жертвы авиация Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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