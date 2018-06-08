В результате авиаудара России погибли по меньшей мере 44 человека

В четверг вечером, 7 июня, минимум 44 человека погибли, 60 были ранены в результате вероятных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии.

Об этом информирует "Радио Свобода".

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"Военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, ударили по селу Зардана в Идлибе ночью", – заявил директор обсерватории Рами Абдул-Рахман.



Сирийские спасатели достают тела погибших из-под завалов в селе Зардана

Нападение является одним из самых кровавых в регионе за этот год. Правозащитники заявляют, что число жертв может возрасти. Спасатели все еще ищут выживших среди завалов.

Напомним, Россия принимает участие в войне в Сирии с сентября 2015 года на стороне сил президента страны Башара Асада. Идлиб остается последним значительным оплотом повстанцев, которые воюют против сил Асада.