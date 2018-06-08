Внаслідок авіаудару Росії загинули щонайменше 44 людини

У четвер ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули, 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії.

Про це інформує "Радіо Свобода".

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"Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, вдарили по селу Зардана в Ідлібі вночі", – заявив директор обсерваторії Рамі Абдул-Рахман.



Сирійські рятувальники дістають тіла загиблих з-під завалів у селі Зардана

Напад є одним із найкривавіших у регіоні за цей рік. Правозахисники заявляють, що число жертв може зрости. Рятувальники все ще шукають тих, хто вижив, серед завалів.

Нагадаємо, Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.