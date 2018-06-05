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Експерти підловили Росію на брехні щодо випробувань ракет у Сирії, – The Daily Beast

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Заяви Росії про запуск крилатих ракет за допомогою Су-57 в Сирії можуть бути брехнею
Заяви Росії про запуск крилатих ракет за допомогою Су-57 в Сирії можуть бути брехнею / Twitter

У лютому в Сирії були помічені російські винищувачі Су-57, однак лише нещодавно в РФ пояснили, для чого відправили свої бойові літаки в регіон.

Як заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони в Москві, винищувачі Су-57 провели "практичні" запуски "перспективних тактичних крилатих ракет". Але є ґрунтовні підстави вважати, що пояснення російського чиновника – брехня, пише журналіст The Daily Beast Девід Акс.

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"Ніщо у відеозаписі, показаному Шойгу, не підтверджує, що пуск пройшов у Сирії, а не, скажімо, на віддаленому випробувальному полігоні в російській глибинці. Центральне командування повідомило The Daily Beast, що не може підтвердити запуск ракет за допомогою Су-57 в Сирії. Російське Міністерство оборони не відповіло на лист із проханням надати докази ймовірного випробування ракет", – зазначає автор статті.

За словами експерта з російських озброєнь Тома Купера, випробовування нових крилатих ракет в Сирії "було б занадто ризикованим кроком". До того ж, будь-які повітряні випробування продемонстрували б нову російську зброю для американських військових, що перебувають у Сирії, зауважив Купер.

На думку іншого аналітика – експерта з російської армії Павла Подвіга, пояснення Шойгу про випробування ракет може бути "звичайною пропагандою", йдеться у публікації.

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Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Зброя
Джерело: 24 Канал
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