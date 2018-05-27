ЗМІ з'ясували імена загиблих у Сирії росіян

27 травня у російському місті Чіта відбулася церемонія поховання двох російських військовослужбовців, які напередодні загинули у Сирії. Тіла інших двох "військових радників-артилеристів", імовірно, відправили до закритого містечка Горний, де дислокується 200 артилерійська бригада.

Як пише видання "Чита.Ру", достеменно є відомими лише імена тих, кого поховали у Читі.

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За словами журналістів, це 32-річний старший лейтенант Сергій Єлін і 23-річний сержант Ігор Михайлов – обидва служили у 200-й артилерійській бригаді, командування та особовий склад якої були присутніми на похоронах. У Єліна залишилася дружина та діти.

Похорони військових відбувалися у різних частинах Чити, проте за схожим сценарієм – закриті труни під час церемонії винесли на сцену та біля них чергував караул. Обох поховали на різних кладовищах.

Як стверджують їхні друзі, російські військові прибули до Сирії лише нещодавно – наприкінці квітня 2018 року.

"Багато учасників церемонії в Читі, в тому числі військові, називали роки народження ще двох загиблих забайкальців – 1992-й і 1993-й. Більше про них нічого не відомо", – підкреслюється у матеріалі.

До слова, напередодні місцева газета "Вечорка" сповістила, що у Забайкалля доправили п'ять тіл і 18 поранених, натомість джерела "Чіта.Ру" повідомляли про прибуття шести загиблих: чотирьох забайкальців і двох військових з Башкирії – всі загинули в бою 23 травня.

У Читі поховали двох російських військових, що загинули в Сирії: відео

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що внаслідок обстрілу з боку групи "бойовиків" у Сирії загинули чотири російських військових. Цю інформацію підтвердили у Міноборони РФ.